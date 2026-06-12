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USR vrea sancţionarea şefilor de instituţii care nu recuperează prejudiciile semnalate de controalele Curţii de Conturi

Luiza Dobrescu
USR vrea sancţionarea şefilor de instituţii care nu recuperează prejudiciile semnalate de controalele Curţii de Conturi
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USR a iniţiat un proiect prin care cere sancționarea șefilor de instituții care nu acționează pentru recuperarea prejudiciilor constatate de Curtea de Conturi.

Uniunea Salvaţi România solicită şi închisoare de până la 5 ani și interzicerea unor drepturi pentru aceştia, indiferent că nu dispun măsurile necesare sau nu urmăresc îndeplinirea măsurilor în urma controalelor.

Priectul este o inițiativă legislativă în acest sens a fost depusă de parlamentarii USR Oana Murariu, Stelian Ion, Alexandru Dimitriu, Dumitru Văduva, Simona Spătaru și Ciprian Rus.

„Peste 758 de milioane de lei reprezintă prejudiciul statului român descoperit de Curtea de Conturi doar într-un singur an. De ce nu recuperează statul acești bani? Pentru că mai nimeni nu răspunde în fața legii. Conducerile instituțiilor controlate dispun, de cele mai multe ori, măsurile stabilite în rapoarte, doar că nu și urmăresc implementarea lor. De acum înainte, prin proiectul depus, schimbăm acest mod de lucru, pentru că banii publici sunt banii noștri, ai fiecărui cetățean. Obligăm autoritățile să lupte real pentru recuperarea prejudiciilor din bani publici!”, declară deputata USR Oana Murariu, membră a Comisiei juridice din Camera Deputaților.

Proiectul ar introduce şi pedepse penale pentru cei vizaţi

În forma actuală, Legea Curții de Conturi (nr. 94/1992) prevede recuperarea prejudiciilor constatate în urma acțiunilor de audit ca mecanism esențial pentru protejarea fondurilor publice. Totuși, tragerea la răspundere a persoanelor cu funcții de conducere este, în practică, aproape imposibil de realizat din cauza formulării din lege, care presupune îndeplinirea cumulativă a două cerințe: atât nedispunerea, cât și urmărirea măsurilor transmise.

„Așa se face că, pentru a scăpa de răspundere penală, este suficient ca șefii instituțiilor să dispună formal măsuri, fără să și urmărească dacă acestea au fost implementate și s-a recuperat efectiv prejudiciul.

Proiectul USR vine să corecteze această situație, astfel încât legea să prevadă clar că constituie infracțiune atât nedispunerea măsurilor transmise de Curtea de Conturi, cât și neurmărirea acestora.

Suplimentar, tot pentru a-i obliga pe șefii instituțiilor publice să lupte în mod real pentru recuperarea prejudiciilor, proiectul USR elimină posibilitatea sancționării doar cu amendă penală și majorează limitele de pedeapsă (închisoare de la 1 la 5 ani, în loc de închisoare de la 3 luni la 1 an).

Totodată, este introdusă pedeapsa complementară de a nu mai ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, dat fiind faptul că infracțiunea comisă a presupus tocmai exercitarea defectuoasă a atribuțiilor de gestionare a fondurilor publice”, se mai arată în proiectul celor de la USR.

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