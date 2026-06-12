USR a iniţiat un proiect prin care cere sancționarea șefilor de instituții care nu acționează pentru recuperarea prejudiciilor constatate de Curtea de Conturi.

Uniunea Salvaţi România solicită şi închisoare de până la 5 ani și interzicerea unor drepturi pentru aceştia, indiferent că nu dispun măsurile necesare sau nu urmăresc îndeplinirea măsurilor în urma controalelor.

Priectul este o inițiativă legislativă în acest sens a fost depusă de parlamentarii USR Oana Murariu, Stelian Ion, Alexandru Dimitriu, Dumitru Văduva, Simona Spătaru și Ciprian Rus.

„Peste 758 de milioane de lei reprezintă prejudiciul statului român descoperit de Curtea de Conturi doar într-un singur an. De ce nu recuperează statul acești bani? Pentru că mai nimeni nu răspunde în fața legii. Conducerile instituțiilor controlate dispun, de cele mai multe ori, măsurile stabilite în rapoarte, doar că nu și urmăresc implementarea lor. De acum înainte, prin proiectul depus, schimbăm acest mod de lucru, pentru că banii publici sunt banii noștri, ai fiecărui cetățean. Obligăm autoritățile să lupte real pentru recuperarea prejudiciilor din bani publici!”, declară deputata USR Oana Murariu, membră a Comisiei juridice din Camera Deputaților.

Proiectul ar introduce şi pedepse penale pentru cei vizaţi

În forma actuală, Legea Curții de Conturi (nr. 94/1992) prevede recuperarea prejudiciilor constatate în urma acțiunilor de audit ca mecanism esențial pentru protejarea fondurilor publice. Totuși, tragerea la răspundere a persoanelor cu funcții de conducere este, în practică, aproape imposibil de realizat din cauza formulării din lege, care presupune îndeplinirea cumulativă a două cerințe: atât nedispunerea, cât și urmărirea măsurilor transmise.