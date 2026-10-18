Vacanța de toamnă 2026. Când începe și câte zile libere au elevii. Calendarul anului școlar 2026-2027

Elevii din România se pregătesc pentru prima vacanță din anul școlar 2026-2027 – vacanța de toamnă. După aproape șapte săptămâni de cursuri, copiii vor avea parte de nouă zile consecutive de pauză, cu tot cu weekenduri.

A mai rămas mai puțin de o săptămână până când elevii vor intra în prima vacanță din acest an școlar. Potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, primul modul de cursuri se încheie vineri, 23 octombrie 2026. Așadar, vacanța de toamnă începe sâmbătă, 24 octombrie 2026. Elevii se vor întoarce în bănci luni, 2 noiembrie.

Vacanța de toamnă este aceeași pentru elevii din toate județele țării și pentru cei din București, indiferent de ciclul de învățământ.

Pauza marchează încheierea primului dintre cele cinci module în care este împărțit anul școlar. Primul modul a început pe 7 septembrie 2026 și a avut o durată de șapte săptămâni.

Când începe al doilea modul de cursuri

După vacanța de toamnă, elevii vor reveni la școală luni, 2 noiembrie 2026. Al doilea modul se va desfășura până marți, 22 decembrie 2026. Următoarea pauză va fi vacanța de iarnă, care începe miercuri, 23 decembrie, și se încheie duminică, 10 ianuarie 2027. Elevii vor reveni la cursuri luni, 11 ianuarie 2027.

Calendarul complet al vacanțelor din anul școlar 2026-2027

Potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației, elevii vor beneficia de următoarele perioade de vacanță:

Vacanța de toamnă: 24 octombrie – 1 noiembrie 2026;

Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027;

Vacanța de schi: o săptămână, în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027, în funcție de județ;

Vacanța de primăvară: 24 aprilie – 4 mai 2027;

Vacanța de vară: 19 iunie – 5 septembrie 2027.

Spre deosebire de vacanța de toamnă, care are aceleași date în toată țara, vacanța din februarie sau martie este stabilită separat de fiecare inspectorat școlar.

Vacanța mobilă, cunoscută și sub denumirea de ”vacanța de schi”, va fi programată în una dintre cele trei săptămâni:

15–21 februarie 2027;

22–28 februarie 2027;

1–7 martie 2027.

Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București stabilesc perioada exactă, în urma consultărilor cu elevii, părinții și profesorii. Din acest motiv, elevii din județe diferite pot avea vacanța în perioade diferite.

Când se încheie anul școlar 2026-2027

Pentru majoritatea elevilor, anul școlar cuprinde 36 de săptămâni de cursuri și se va încheia vineri, 18 iunie 2027. Există însă excepții pentru clasele terminale, care trebuie să susțină examenele naționale.

Elevii claselor a XII-a și a XIII-a, în formele de învățământ prevăzute de calendar, vor încheia cursurile pe 4 iunie 2027, după 34 de săptămâni. Pentru elevii de clasa a VIII-a, ultima zi de școală va fi 11 iunie 2027, după 35 de săptămâni de cursuri. În cazul anumitor clase din învățământul liceal tehnologic și profesional, cursurile vor continua până pe 25 iunie 2027.