Începe școala. Structura anului școlar 2026-2027. O nouă programă pentru elevii de liceu

Cursurile din anul școlar 2026-2027 încep luni, 7 septembrie 2026, și se vor încheia vineri, 18 iunie 2027. Și anul acesta, cursurile sunt împărțite în cinci module, între care sunt programate perioade de vacanță.

Elevii din clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă vor încheia cursurile mai devreme, pe 4 iunie 2027. Pentru elevii claselor a VIII-a, ultima zi de școală va fi 11 iunie 2027.

Programele naționale ”Școala altfel” și ”Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, în intervale stabilite de fiecare unitate de învățământ.

Structura pe module și vacanțe

Calendarul complet este următorul:

Modulul 1: 7 septembrie – 23 octombrie 2026

Vacanța de toamnă: 24 octombrie – 1 noiembrie 2026

Modulul 2: 2 noiembrie – 22 decembrie 2026

Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027

Modulul 3: 11 ianuarie – 12, 19 sau 26 februarie 2027, în funcție de săptămâna de vacanță stabilită în fiecare județ

Vacanța de schi/mobilă: o săptămână în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027

Modulul 4: începând cu 22 februarie, 1 martie sau 8 martie, după caz, până pe 23 aprilie 2027

Vacanța de primăvară: 24 aprilie – 4 mai 2027

Modulul 5: 5 mai – 18 iunie 2027

Vacanța de vară: 19 iunie – 5 septembrie 2027.

Vacanțele elevilor în anul școlar 2026-2027

Elevii vor avea cinci perioade de vacanță pe parcursul anului școlar. Cea mai mare diferență față de celelalte vacanțe este înregistrată în luna februarie, când fiecare județ își stabilește perioada liberă.

Vacanța de toamnă – 24 octombrie – 1 noiembrie 2026

Prima vacanță a anului școlar vine după aproximativ șapte săptămâni de cursuri. Elevii se întorc în bănci luni, 2 noiembrie 2026.

Vacanța de iarnă – 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027

Elevii intră în vacanță miercuri, 23 decembrie, iar cursurile se reiau luni, 11 ianuarie 2027.

Vacanța de schi

Vacanța din februarie este stabilită diferit de la un județ la altul. Inspectoratele școlare pot alege una dintre următoarele perioade:

15 – 21 februarie 2027

22 – 28 februarie 2027

1 – 7 martie 2027

Perioada este stabilită la nivel județean, după consultarea profesorilor, părinților și elevilor. În funcție de săptămâna aleasă, se modifică și datele de început ale modulelor 3 și 4.

Vacanța de primăvară – 24 aprilie – 4 mai 2027

Vacanța de primăvară se încheie marți, 4 mai, iar elevii revin la cursuri miercuri, 5 mai 2027, când începe ultimul modul de învățare.

Vacanța de vară

Pentru majoritatea elevilor, vacanța de vară începe sâmbătă, 19 iunie 2027, după ultima zi de cursuri, programată vineri, 18 iunie.

Programul ”Școala Altfel” și ”Săptămâna Verde”

Programele ”Școala Altfel” și ”Săptămâna Verde” sunt prevăzute în structura anului școlar și trebuie organizate în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.

Școlile au libertatea de a stabili perioada în care organizează cele două programe, cu respectarea intervalului 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027. Fiecare dintre programe trebuie să se desfășoare timp de cinci zile consecutive de cursuri.

Cele două săptămâni nu pot fi organizate simultan. Astfel, ”Școala Altfel” și ”Săptămâna Verde” vor fi planificate în două perioade diferite din timpul cursurilor.

O nouă programă pentru elevii de liceu

Una dintre principalele schimbări din acest nou an școlar va fi pentru elevii care intră în clasa a IX-a. Ei sunt primii care vor învăța după noile programe școlare pentru liceu, modificate după aproape 20 de ani.

Noile programe sunt introduse treptat. În anul școlar 2026-2027, ele se aplică doar elevilor care intră în clasa a IX-a, în timp ce elevii din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a continuă deocamdată după programele anterioare.