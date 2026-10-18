Prima pagină » Actualitate » Locul din Pakistan unde localnicii încă „comunică” cu zânele: o vale în care se vorbesc 10 limbi și o șamană care pretinde că poate prezice viitorul

Locul din Pakistan unde localnicii încă „comunică” cu zânele: o vale în care se vorbesc 10 limbi și o șamană care pretinde că poate prezice viitorul

Locul din Pakistan unde localnicii încă „comunică” cu zânele: o vale în care se vorbesc 10 limbi și o șamană care pretinde că poate prezice viitorul
Sursă foto: Shutterstock
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Situată la granița cu coridorul Wakhan din Afganistan, Ishkoman este una dintre regiunile muntoase cel mai puțin vizitate din Pakistan. Călătorii care doresc să ajungă repede aici aleg, de obicei, un zbor scurt până la Gilgit, urmat de o călătorie de patru-cinci ore cu taxiul. Drumul cu autobuzul poate dura peste 20 de ore. Însă, dacă vrei să savurezi peisajele extrem de diverse ale Pakistanului, nimic nu se compară cu o călătorie pe șosea.

Karakoram, cea mai înaltă șosea internațională asfaltată din lume, urmează traseul vechiului Drum al Mătăsii și se ridică deasupra fluviului Indus, ale cărui ape turcoaz se întind mult mai jos. De la orașul Besham până la Chilas și mai departe, spre poarta de intrare nordică a orașului Gilgit, șoselele săpate în versanți abrupți dezvăluie, după fiecare curbă, vârfuri zimțate acoperite de zăpadă, inclusiv impunătorul versant al muntelui Nanga Parbat, care se înalță până la 8.126 m, relatează BBC.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

După bazarurile aglomerate din Gahkuch, drumul se îngustează, devenind o singură fâșie de asfalt care urmează relieful ondulat până în zonele izolate ale văii Ishkoman.  Deși aici cuvântul-cheie este relaxarea, vizitatorii pot face și drumeții din apropierea localității Nalter până în valea Ishkoman.

Viața la munte este și mai pragmatică, atât femeile, cât și bărbații lucrând în afara gospodăriei, la ferme. Majoritatea populației văii este formată din musulmani ismailiți, o ramură a islamului șiit care pune un accent deosebit pe interpretările mistice și pe semnificațiile interioare profunde ale credinței.

O femeie pe nume Rashida, o șamană despre care se spune că vorbește cu zânele muntelui capabile să prezică viitorul, este una dintre cele mai apreciate persoane din comunitate. 

Femeia care vorbește cu zânele muntelui

În folclorul local al comunității Chitrali, care precedă răspândirea islamului în regiune, peris (zânele) sunt ființe înaripate și strălucitoare, care există între lumea oamenilor și cea divină. În mod tradițional, se credea că șamanii pot comunica cu ele și le pot cere îndrumarea. Deși această tradiție a intrat într-un declin accentuat în ultimul secol și se crede că au mai rămas puțini practicanți, cele două sisteme de credințe continuă să coexiste. Potrivit explicațiilor Rashidei, ea acționează ca intermediar între lumea oamenilor și cea supranaturală.

„Numai în valea Ishkoman se vorbesc zece limbi. Khowar sau chitrali este cea mai răspândită aici și este complet diferită de urdu, limba națională a Pakistanului”, explică Marwat, coproprietarul unui hostel din zonă.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Marius Lulea, plângere penală la poliție, după ce a găsit un cap de porc în fața casei. Reclamă amenințări de tip mafiot
12:46
Marius Lulea, plângere penală la poliție, după ce a găsit un cap de porc în fața casei. Reclamă amenințări de tip mafiot
PROTEST Continuă protestele în Italia. Violențe în Milano. Peste 50 de persoane au fost arestate, iar Piazza Duomo a fost devastată
12:03
Continuă protestele în Italia. Violențe în Milano. Peste 50 de persoane au fost arestate, iar Piazza Duomo a fost devastată
STUDIU Studiu: Alcoolul începe să afecteze celulele imunitare ale creierului în aproximativ o oră și poate distruge structurile care susțin neuronii
11:50
Studiu: Alcoolul începe să afecteze celulele imunitare ale creierului în aproximativ o oră și poate distruge structurile care susțin neuronii
FOTO MApN publică primele imagini cu misiunea în care piloții români au doborât două drone rusești deasupra Mării Negre
11:21
MApN publică primele imagini cu misiunea în care piloții români au doborât două drone rusești deasupra Mării Negre
PROTEST Protestele față de scumpiri au zguduit Franța. Magazinele brandurilor de lux au fost sparte și golite de hoți
11:15
Protestele față de scumpiri au zguduit Franța. Magazinele brandurilor de lux au fost sparte și golite de hoți
Gândul de Vreme Vreme de iarnă în octombrie. Ninsori, ploi, cod galben de vijelii în mai multe județe din estul țării. Harta zonelor afectate
10:55
Vreme de iarnă în octombrie. Ninsori, ploi, cod galben de vijelii în mai multe județe din estul țării. Harta zonelor afectate
Mediafax
Rusia mai are 60 de zile de răgaz? Marco Rubio explică planul lui Trump
Digi24
VIDEO Un culegător de ciuperci polonez a găsit „Viagra din Himalaya”, o trufă rară care poate ajunge la 100.000 de dolari pe kilogram
Cancan.ro
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
Prosport.ro
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Adevarul
„So much bruiaj”. Cristela Georgescu, interviu pentru Mario Nawfal. Cere intervenția SUA și susține că soțul a fost amenințat cu „lichidarea fizică”
Mediafax
Ofertă de 10.000 de dolari pentru fiecare localnic, REFUZATĂ de locuitorii unui oraș american
Click
Denis Alibec, tată pentru prima oară! Primele imagini cu fetița lui și a Ancăi Surdu. Ce nume au ales pentru micuță
Digi24
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele cu reacție. Este și în dotarea Armatei Române
Cancan.ro
Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are Boitași Marian Gigi
Ce se întâmplă doctore
Cine este doctoriţa celebră care a făcut accident în Alexandria? Ce le-a spus polițiștilor că a consumat înainte de a se urca la volan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Fernando Alonso conduce o Dacia? Cum a fost surprins dublul campion de Formula 1
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un sistem ascuns de curățare al ochiului
Mediafax Italia
ULTIMA ORĂ: Și-a ucis mama și tatăl vitreg!
Mediafax Spania
Iarna vine cu FACTURI MAI MARI! Cu cât se vor scumpi gazele și lumina

Cele mai noi

Trimite acest link pe