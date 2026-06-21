Fostul președinte al PNL Valeriu Stoica a declarat, duminică, la Digi 24, că eventuala învestire a Guvernului cu sprijinul parlamentar al AUR ar echivala cu oficializarea unei alianțe politice între PSD și AUR.

Valeriu Stoica: „Dacă Guvernul trece cu voturile AUR, se oficializează alianța PSD-AUR”

Întrebat despre poziția PSD, Stoica a spus că alianța cu AUR de la moțiunea de cenzură a fost una conjuncturală. El a precizat că situația s-ar schimba radical dacă acea alianță s-ar repeta la votul de învestitură, potrivit Mediafax.

Fostul lider liberal a adăugat că, dacă PSD ar da credit propriilor declarații, partidul nu ar accepta învestirea Guvernului Veștea cu voturile AUR.

Stoica a explicat ce s-ar întâmpla dacă PSD acceptă totuși voturile AUR. Din acel moment, alianța dintre cele două partide nu ar mai fi conjuncturală.

El a subliniat că s-ar oficializa, practic, o alianță politică între PSD și AUR în Parlament. Aceasta ar însemna o majoritate parlamentară formată din cele două partide.

Cum explică Valeriu Stoica legătura între Nicușor Dan și voturile AUR

Întrebat despre relația dintre partidele implicate și Nicușor Dan, Stoica a menționat declarațiile recente ale președintelui. Acesta ar fi recunoscut că votarea moțiunii de cenzură a fost o eroare, dar a făcut-o abia ulterior.

Nicușor Dan a spus că formarea guvernului este responsabilitatea exclusivă a premierului desemnat. Fostul lider PNL a contestat parțial această poziție.

El a explicat că premierul nominalizat poartă, totuși, amprenta președintelui care l-a numit. Potrivit acestuia, dacă guvernul va fi votat cu sprijinul AUR, responsabilitatea s-ar reflecta și asupra președintelui.

Stoica a subliniat că președintele are o răspundere proprie atunci când desemnează un prim-ministru. Aceasta este valabilă mai ales fără consultarea partidului propriu sau a celorlalte formațiuni politice.

Ce soluție propune fostul președinte al PNL

Stoica a amintit propunerea lui Ilie Bolojan, care vizează relansarea consultărilor politice cu toate partidele implicate.

Pe baza acestor consultări, ar trebui adoptată una dintre cele două formule de guvernare minoritară. Prima variantă este un guvern minoritar PSD, iar a doua este un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.

Respectiv, oricare dintre formule ar trebui să se bazeze pe un acord politic de cel puțin șase luni.