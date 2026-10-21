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Un nou caz de violență între elevi, după incidentul de la Bistrița. Un elev de 14 ani din Dâmbovița, amenințat cu moartea și bătut la școală. A cerut ordin de protecție

Maya Radu
Un nou caz de violență între elevi, după incidentul de la Bistrița. Un elev de 14 ani din Dâmbovița, amenințat cu moartea și bătut la școală. A cerut ordin de protecție
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Un nou caz de violență între elevi readuce în atenție siguranța copiilor în școli, după atacul cu cuțitul de la Bistrița, unde o profesoară și un elev au fost răniți după ce un alt elev i-a atacat cu un cuțit. La Târgoviște, un adolescent de 14 ani ar fi fost bătut și amenințat cu moartea de un coleg de clasă, în vârstă de 15 ani. Polițiștii au evaluat riscul și au emis un ordin de protecție provizoriu.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgovişte au fost sesizați prin 112, de către o femeie, din comuna Aninoasa, cu privire la faptul că fiul său a fost agresat fizic de către un coleg de clasă.

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Un nou caz de violență între elevi, după incidentul de la Bistrița. Un elev de 14 ani din Dâmbovița, amenințat cu moartea și bătut la școală. A cerut ordin de protecție

Un nou caz de violență între elevi, după incidentul de la Bistrița. Un elev de 14 ani din Dâmbovița, amenințat cu moartea și bătut la școală. A cerut ordin de protecție.

Incidentul a avut loc la Școala Gimnazială Matei Basarab din municipiul Târgoviște.

Incidentul s-ar fi petrecut pe 19 octombrie, în incinta unei unități de învățământ din municipiul Târgoviște. Conflictul ar fi izbucnit pe fondul unor neînțelegeri între cei doi colegi.

IPJ Dâmbovița precizează: “Din verificările efectuate, a reieșit faptul că, la data de 19 octombrie a.c., un elev, de 14 ani, în timp ce s-ar fi aflat în incinta unei unități de învățământ din municipiul Târgoviște, pe fondul unor neînţelegeri, ar fi fost agresat fizic și amenințat cu suprimarea vieții de către un coleg de clasă, în vârstă de 15 ani”.

Ordin de protecție după evaluarea riscului

Cazul a ajuns în atenția autorităților. În urma completării Formularului de Evaluare a Riscului a reieșit faptul că există risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea victimei să fie pusă în pericol, fiind emis un ordin de protecție provizoriu conform Legii 26/2024 privind ordinul de protecție.

Astfel, agresorul are obligația de a păstra o distanță minimă de 2 metri față de victimă şi să nu o contacteze în niciun mod, inclusiv telefonic sau prin corespondență.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și amenințare.

Un băiat de 13 ani a atacat cu cuțitul o profesoară și un elev, într-o școală din Bistrița

Un băiat de 13 ani a atacat cu cuțitul o profesoară și un elev de 12 ani, la o școală din Bistrița. Minorul a fost internat la Psihiatrie Infantilă, iar bunicul său susține că acesta ar fi fost victima bullying-ului. Incidentul a avut loc pe 19 octombrie. Vezi AICI ce a declarat bunicul lui.

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