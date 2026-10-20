Bunicul băiatului de 13 ani, care a atacat o profesoară și un elev la școala „Ștefan cel Mare” din Bistrița, susține că nepotul lui ar fi fost victima bullying-ului

În cursul dimineții de luni, 19 octombrie, un incident fără precedent a avut loc într-o școală din Bistrița. Un băiat de 13 ani a atacat cu cuțitul o profesoară și un elev de 12 ani, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”. Minorul a fost transferat, ulterior, la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca, iar victimele se află sub supraveghere medicală. Bunicul băiatului atacator a susținut, în fața jurnaliștilor, că nepotul lui ar fi fost victima bullying-ului.

Elevul de 13 ani care a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg, la o școală din Bistrița, a fost transferat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca. Minorul a suferit un traumatism cranio-cerebral minor în timpul incidentului. Profesoara a fost operată, iar ambele victime au primit îngrijiri medicale. La scurt timp după incident, ministrul interimar al Educației a cerut protecție penală specială pentru profesorii agresați. De altfel, bunicul băiatului de 13 ani a făcut o serie de declarații în fața jurnaliștilor.

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Bunicul băiatului de 13 ani spune că acesta era victima bullying-ului: „Îi puneau piedică, îl trânteau sau îl agresau”

Bunicul lui Andi, elevul de 13 ani care a înjunghiat o profesoară și un coleg la o școală din Bistrița, susține că băiatul învață bine, dar ar fi fost victima bullying-ului. Potrivit acestuia, părinții au discutat problema cu învățătoarea și profesorii.

„Copilul e unul dintre cei mai buni. Și la învățătură, dacă mergeți la școală și luați notele, anul acesta a fost premiant și în fiecare an a fost premiant. Începând de prin clasa a III-a, a IV-a, s-a întâmplat că s-au făcut niște grupuri de copii în care s-a făcut bullying. Iar copilul acesta, fiind mai liniștit, la locul lui, învățând bine, n-a vrut să intre în anumite grupuri în care au fost mai agresivi. (…) El stă cu mine în casă. Nu îl auzi o dată să țipe, să aibă vreo problemă sau să calce cumva strâmb. Sau dacă s-a atins de tine să nu spună «Scuză-mă». Din cauza grupurilor care s-au făcut în școală și pe el l-au cam dat la o parte. El nu făcea nimic. Îi puneau piedică, îl trânteau sau îl agresau. Părinții s-au dus, i-au spus și la învățătoare, înainte de clasa a IV-a. Au înregistrări pe telefon, ceea ce s-a vorbit. S-a vorbit și cu profesori, s-a anunțat la școală problema respectivă, dar în ziua de astăzi profesorii nu mai pot să ia nicio măsură împotriva copiilor. Când se duc acasă, copii mint sau spun alte povești, iar poliția și normal că nu intervine pentru fiecare mișcare ce fac ei”, a spus bunicul băiatului de 13 ani.

Bunicul l-a dus la școală în dimineața în care a avut loc incidentul

În dimineața când a avut loc incidentul, bunicul său spune că băiatul nu ar fi fost agitat când a fost dus cu mașina la școală. De asemenea, a susținut că nu ar fi avut asupra sa casca de motociclist și cagula, când plecase de acasă.

„Nu pot să îmi dau seama, eu l-am dus la școală azi-dimineață și pe noră, mama lui, la serviciu. Am avut niște probleme de rezolvat și când am venit am auzit că s-a întâmplat, dar nu știam că e nepotul meu. Nu era agitat deloc, doar cu mine a plecat cu mașina. Casca de motociclism și cagula… el umblă cu motocicleta, a avut motocicletă de aia micuță. El se echipa și cu bicicleta și cu genunchiere și cu cotiere, cască, cagulă își punea pe față pentru aer. Nu le-a dus la școală. La școală era cu același ghiozdan cu care mergea în fiecare dimineață la școală”, a continuat bărbatul.

Bunicul spune că nu își explică gestul nepotului. Potrivit acestuia, părinții i-au verificat calculatorul, dar nu au găsit indicii de agresivitate. El presupune că băiatul ar fi fost jignit în dimineața incidentului, însă subliniază că aceste lucruri trebuie dovedite.

„Tatăl lui a încercat o dată să zică ceva către el și copilul a zis «Nu poți să mă bați, că eu sun la Poliție». Dar nu l-a bătut, nici nu l-a agresat, doar câteva cuvinte și vă spun ce răspunde înapoi, ca orice copil. (…) Probabil că cineva și în dimineața asta l-o fi înjurat sau ceva și din cauza asta… Maica-sa l-a controlat și nu i-a găsit nicio listă, nu știu… Oamenii declară fiecare ce vor, că în ziua de astăzi cuvântul e liber, dar până nu documentezi, negru pe alb…”, a mai spus bărbatul.

Sursă video: Youtube – BistriteanulTV