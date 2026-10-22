Viorica Dăncilă s-a pozat, din nou, cu un robot în China. Ce mesaj transmite fostul premier

După vizita la centrul tehnologic al Beijingului de anul trecut, acolo unde Viorica Dăncilă s-a pozat cu roboții la Z-Park, fostul premier s-a reîntâlnit cu un alt robot de ultimă generație. Prezentă la o conferință în China, Viorica Dăncilă a transmis un mesaj.

Viorica Dăncilă a anunțat că participarea la conferința internațională dedicată înfrățirii orașelor, organizată la Xi’an, s-a încheiat cu noi parteneriate și acorduri de cooperare. Ea a remarcat colaborarea dintre orașele din China și SUA și a spus că a fost felicitată de un reprezentant american pentru discursul susținut. La final, s-a fotografiat, din nou, cu un robot.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„La Xi’an, conferința internațională dedicată înfrățirii orașelor s-a încheiat cu noi parteneriate, premii și acorduri de cooperare între comunități din întreaga lume.

Ce mi-a atras atenția? Cât de bine colaborează orașele din China și SUA. O dovadă că, atunci când există deschidere, se pot construi punți chiar și acolo unde pare dificil.

M-am bucurat să întâlnesc și mulți reprezentanți ai administrației locale din România, prezenți la eveniment.

Un moment care mi-a rămas la suflet: felicitările primite din partea unui reprezentant al SUA pentru discursul meu. Un gest simplu, dar care a însemnat mult pentru mine!

Plec de la Xi’an cu o idee în care cred și mai mult, relațiile dintre țări și orașe nu se construiesc doar prin acorduri semnate, ci prin oameni care se ascultă, se respectă și găsesc motive să lucreze împreună.

Până la urmă, despre asta este vorba: mai puține bariere, mai multe punți!”, a notat Viorica Dăncilă pe Facebook.

Viorica Dăncilă s-a pozat cu alți roboți, anul trecut

În urmă cu un an, Viorica Dăncilă a fost prezentă la Z-Park, în regiunea Zhongguancun, centrul tehnologic al Beijingului. Acolo, fostul premier s-a fotografiat cu roboți umanoizi și a fost însoțită de vicepreședintele Casei Româno-Chineze, Laurențiu Dumitru.

„Am avut plăcerea să vizitez ZhongGuanCun (Z-Park), centrul tehnologic al Beijingului, împreună cu vicepreședintele Casei Româno-Chineze, Laurențiu Dumitru. Inovația, spiritul antreprenorial și cooperarea internațională pe care le-am descoperit aici reprezintă o sursă valoroasă de inspirație pentru dezvoltarea ecosistemului tehnologic din România”, a scris Viorica Dăncilă pe Facebook, atunci.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto