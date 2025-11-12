Prima pagină » Actualitate » Viorica Dăncilă, din nou în China. De data asta s-a pozat cu ROBOȚI la Z-Park, centrul tehnologic al Beijingului

Viorica Dăncilă, din nou în China. De data asta s-a pozat cu ROBOȚI la Z-Park, centrul tehnologic al Beijingului

Ruxandra Radulescu
12 nov. 2025, 17:39, Actualitate
Viorica Dăncilă, din nou în China. De data asta s-a pozat cu ROBOȚI la Z-Park, centrul tehnologic al Beijingului
Galerie Foto 5

Viorica Dăncilă, fostul premier al României, a avut ocazia să se pozeze alături de roboți, de ultimă generație, în cadrul unei noi vizite în China. 

Viorica Dăncilă a fost plăcut impresionată de vizita în regiunea Zhongguancun, centrul tehnologic al Beijingului, unde se află unul dintre cele mai cunoscute centre de tehnologie de ultimă generație, denumit Z-Park. Fostul oficial nu a ratat ocazia să se pozeze alături de roboții umanoizi, ce copiază cu fidelitate comportamentul oamenilor.

Viorica Dăncilă, din nou în China. De data asta s-a pozat cu roboți la Z-Park, centrul tehnologic al Beijingului FOTO: Facebook

Viorica Dăncilă, din nou în China. De data asta s-a pozat cu roboți la Z-Park, centrul tehnologic al Beijingului FOTO: Facebook

Dăncilă a fost însoțită de vicepreședintele Casei Româno-Chineze, Laurențiu Dumitru, și a precizat că a descoperit oportunități importante de dezvoltare pentru domeniul tehnologic din România.

„Am avut plăcerea să vizitez ZhongGuanCun (Z-Park), centrul tehnologic al Beijingului, împreună cu vicepreședintele Casei Româno-Chineze, Laurențiu Dumitru.

Viorica Dăncilă, din nou în China. De data asta s-a pozat cu roboți la Z-Park, centrul tehnologic al Beijingului FOTO: Facebook

Viorica Dăncilă, din nou în China. De data asta s-a pozat cu roboți la Z-Park, centrul tehnologic al Beijingului FOTO: Facebook

Inovația, spiritul antreprenorial și cooperarea internațională pe care le-am descoperit aici reprezintă o sursă valoroasă de inspirație pentru dezvoltarea ecosistemului tehnologic din România”, a scris Viorica Dăncilă pe Facebook.

Viorica Dăncilă, în poză de grup, alături de Kim Jong Un, Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping

În septembrie 2025, Viorica Dăncilă a fost în China, pentru a participa la comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial. La ceremonie a luat parte și Adrian Năstase.

Fostul premier a făcut o poză de grup, în care apar și președintele rus Vladimir Putin, cel chinez Xi Jinping și cel nord-coreean, Kim Jong Un.

Viorica Dăncilă, în poză de grup, alături de Kim Jong Un, Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping FOTO:Mediafax

Viorica Dăncilă, în poză de grup, alături de Kim Jong Un, Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping FOTO:Mediafax

Foto: Facebook/Mediafax

Recomandarea autorului:

Citește și

EVENIMENT Un val de praf saharian va lovi Europa. România nu va fi ferită de acest fenomen
19:04
Un val de praf saharian va lovi Europa. România nu va fi ferită de acest fenomen
ULTIMA ORĂ Dispare FC Dinamo. Tribunalul București a dispus intrarea în FALIMENT. Ce se întâmplă cu acțiunile și cu marca
19:00
Dispare FC Dinamo. Tribunalul București a dispus intrarea în FALIMENT. Ce se întâmplă cu acțiunile și cu marca
CONTROVERSĂ Nicușor Dan stă prost cu „matematica donațiilor”. Toni Neacșu: „Face pierduți 1 milion din banii pe care a promis că-i donează”
18:38
Nicușor Dan stă prost cu „matematica donațiilor”. Toni Neacșu: „Face pierduți 1 milion din banii pe care a promis că-i donează”
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu a vorbit despre scenariul pentru alegerile la Primăria Capitalei: „Disputate aproape în patru.” Care este atuul lui Daniel Băluță, dezvăluit de șeful PSD
18:32
Sorin Grindeanu a vorbit despre scenariul pentru alegerile la Primăria Capitalei: „Disputate aproape în patru.” Care este atuul lui Daniel Băluță, dezvăluit de șeful PSD
INEDIT Răzbunarea cruntă a unei turiste în China. Cum a reacționat clienta nemulțumită de camera de hotel
18:23
Răzbunarea cruntă a unei turiste în China. Cum a reacționat clienta nemulțumită de camera de hotel
INEDIT Globetrotterul Andrei Mihai. Românul care a înconjurat Pământul în doar nouă zile
17:45
Globetrotterul Andrei Mihai. Românul care a înconjurat Pământul în doar nouă zile
Mediafax
Veste bună pentru angajați: Valoarea maximă a tichetelor de masă va fi majorată. Proiectul de lege, adoptat de Camera Deputaților
Digi24
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Cancan.ro
Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Nidia Moculescu, îngenuncheată de durere, la moartea părintelui ei / „Îți amintești cum îmi spuneai că sunt puternică? Ai greșit, Tată. Eu nu sunt puternică. Eu sunt frântă”
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan
Cancan.ro
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Abraham Maslow, omul care ne-a arătat cum să ne împlinim potențialul. „Scopul principal al psihoterapiei ar trebui să fie integrarea sinelui”