Viorica Dăncilă, din nou în China. De data asta s-a pozat cu ROBOȚI la Z-Park, centrul tehnologic al Beijingului

Viorica Dăncilă, fostul premier al României, a avut ocazia să se pozeze alături de roboți, de ultimă generație, în cadrul unei noi vizite în China.

Viorica Dăncilă a fost plăcut impresionată de vizita în regiunea Zhongguancun, centrul tehnologic al Beijingului, unde se află unul dintre cele mai cunoscute centre de tehnologie de ultimă generație, denumit Z-Park. Fostul oficial nu a ratat ocazia să se pozeze alături de roboții umanoizi, ce copiază cu fidelitate comportamentul oamenilor.

Dăncilă a fost însoțită de vicepreședintele Casei Româno-Chineze, Laurențiu Dumitru, și a precizat că a descoperit oportunități importante de dezvoltare pentru domeniul tehnologic din România.

„Am avut plăcerea să vizitez ZhongGuanCun (Z-Park), centrul tehnologic al Beijingului, împreună cu vicepreședintele Casei Româno-Chineze, Laurențiu Dumitru.

Inovația, spiritul antreprenorial și cooperarea internațională pe care le-am descoperit aici reprezintă o sursă valoroasă de inspirație pentru dezvoltarea ecosistemului tehnologic din România”, a scris Viorica Dăncilă pe Facebook.

Viorica Dăncilă, în poză de grup, alături de Kim Jong Un, Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping

În septembrie 2025, Viorica Dăncilă a fost în China, pentru a participa la comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial. La ceremonie a luat parte și Adrian Năstase.

Fostul premier a făcut o poză de grup, în care apar și președintele rus Vladimir Putin, cel chinez Xi Jinping și cel nord-coreean, Kim Jong Un.

