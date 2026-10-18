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Vulpe surprinsă în timp ce se plimbă nestingherită pe o stradă din Iași. Avertismentul unui medic, după apariția animalului în cartierul ieșean

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O vulpe a fost văzută pe strada Văscăuțeanu din cartierul Copou, Iași, în ultimele zile. Apariția animalului în cartierul ieșean a atras atenția specialiștilor. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase, Florin Roșu, le recomandă oamenilor să evite contactul cu animalele sălbatice, din cauza riscului de rabie.

Medicul recomandă evitarea apropierii de vulpe, hrănirii sau fotografierii de la mică distanță. Faptul că animalul nu se ferește de oameni nu indică neapărat o boală, dar impune prudență, spune el. Medicul avertizează că rabia este o boală virală gravă, aproape întotdeauna fatală după apariția simptomelor. Infecția poate fi prevenită prin acordarea la timp a îngrijirilor medicale.

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O vulpe s-a plimbat pe străzile din Copou, Iași. Foto: captură video

„Nu ne dorim sub nicio formă să generăm panică în cartierul Copou sau în oraș, ci doar să ne asigurăm că fiecare ieșean știe exact cum să se protejeze pe sine și pe cei dragi. Cel mai mare pericol în astfel de situații rămâne rabia (turbarea). Vorbim despre o boală infecțioasă virală care este 100% mortală odată ce simptomele apar, dar care poate fi prevenită complet dacă acționăm rapid și corect”, a transmis dr. Florin Roșu, arată Ziarul de Iași.

În cazul unei mușcături sau zgârieturi, rana trebuie spălată cu apă și săpun timp de cel puțin 15 minute. Medicul recomandă prezentarea urgentă la spital pentru evaluarea necesității vaccinării antirabice. Spitalul de Boli Infecțioase din Iași are vaccin antirabic și imunoglobulină. Medicul recomandă persoanelor expuse unui animal suspect să solicite imediat ajutor medical, fără să aștepte apariția simptomelor.

Pentru a evita întâlnirile cu vulpile, medicul recomandă ținerea câinilor în lesă, vaccinarea antirabică la zi și evitarea lăsării resturilor alimentare la îndemâna animalelor sălbatice. Dacă vulpea pare bolnavă sau agresivă, oamenii trebuie să anunțe autoritățile, fără să încerce să o captureze.

Vulpe în București

De altfel, o altă vulpe a fost observată în București, în Centrul Vechi. Vulpea a alergat dezorientată printre scaune și oameni, intrând inclusiv într-un restaurant. Imaginile surprind un chelner care încearcă să scoată animalul din local. Vezi AICI.

Sursă video: Facebook/Adminis.ro

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