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Vulpea văzută lângă Tribunalul București a ajuns în Centrul Vechi. Animalul a intrat într-un restaurant

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Vulpea care a fost văzută în Capitală, în apropierea Tribunalului București, a ajuns și în Centrul Vechi. Animalul sălbatic a fost surprins alergând dezorientat printre scaune și localnici și, la un moment dat, a intrat chiar într-un restaurant. Într-un videoclip filmat de martori se poate observa cum un chelner aleargă după vulpe, încercând să o scoată din local.

Vulpea a alergat printre mesele teraselor

În imaginile filmate de martori, animalul poate fi văzut traversând Centrul Vechi, aparent dezorientat de aglomerația din zonă. Vulpea s-a strecurat printre scaune și mese, iar la un moment dat, animalul a intrat într-un restaurant.

Un chelner a încercat să prindă animalul

În acel moment un chelner a început să alerge după vulpe, încercând să o scoată din restaurant. Imaginile au fost filmate de martori și distribuite ulterior pe rețelele sociale, unde apariția neașteptată a vulpii în Centrul Vechi a atras numeroase reacții.

Vulpea fusese văzută anterior în apropierea Tribunalului București

Animalul fusese observat anterior în apropierea Tribunalului București, iar ulterior a ajuns în zona Centrului Vechi. Deocamdată, nu este clar unde s-a retras vulpea și dar știm că nu este pentru prima dată când o vulpe ajunge atât de aproape de civilizație. Mai multe vulpi au fost văzute recent și în Sectorul 6 prin parcul Lacul Morii.

Apariția unui animal sălbatic într-o zonă atât de aglomerată reprezintă un pericol atât pentru oameni, cât și pentru animal. În astfel de situații, este recomandat ca oamenii să păstreze distanța și să nu încerce să îl prindă sau să îl urmărească, intervenția urmând să fie făcută de autorități sau de echipe specializate.

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