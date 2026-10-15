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Aeroportul Timișoara își mută temporar zborurile la Arad, în noiembrie. Care sunt excepțiile și ce trebuie să verifice pasagerii

Aeroportul Timișoara își mută temporar zborurile la Arad, în noiembrie. Care sunt excepțiile și ce trebuie să verifice pasagerii
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Aeroportul Internațional Timișoara își mută temporar zborurile la Arad, în perioada 2 – 22 noiembrie 2026. Pasagerii care și-au programat, deja, călătoriile din Timișoara trebuie să fie atenți la aeroportul de plecare și de sosire. Există și două excepții în acest interval, și anume în zilele de 2 și 22 noiembrie 2026.

În perioada 2-22 noiembrie, cursele Wizz Air din și spre Timișoara vor fi operate temporar de pe Aeroportul Internațional Arad. Rezervările au fost actualizate, iar pasagerii afectați au fost informați despre schimbare.

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Mesajul afișat pe site-ul Aeroportului Internațional Timișoara – aerotim.ro.

Mesajul care apare pe site-ul Aeroportului Internațional Timișoara

„Investiție în siguranța operațională. Pasagerii care au călătorii programate în intervalul menționat sunt rugați să ia legătura cu operatorul aerian de la care au achiziționat biletul și să urmărească permanent informațiile privind statusul zborului”, se arată în mesaj.

Relocarea curselor la Arad este temporară și are loc pe durata lucrărilor de modernizare de la Aeroportul Timișoara.

Pasagerii care au cumpărat biletele direct de la operatorul aerian trebuie să verifice e-mailurile privind modificarea rezervării. Cei care au apelat la agenții sau platforme online sunt sfătuiți să contacteze intermediarul.

Există și câteva excepții care sunt aferente zilelor de 2 și 22 noiembrie 2026. Pe 2 noiembrie, zborurile spre Dortmund și Memmingen/München Vest vor pleca din Timișoara. Cursele de întoarcere vor ateriza la Arad. Pe 22 noiembrie, cursele din Roma Fiumicino și Bari vor ajunge la Timișoara. Celelalte zboruri vor opera de la Arad.

Comunicatul Aeroportului Internațional Timișoara

„WIZZAIR anunță oficial relocarea temporară a operațiunilor de la Timișoara în noiembrie 2026*

Ca urmare a lucrărilor de modernizare planificate la Aeroportul Internațional Timișoara, zborurile Wizz Air către și dinspre Timișoara vor fi operate temporar de pe Aeroportul Internațional Arad, în perioada 2-22 noiembrie 2026. Wizz Air este singura companie aeriană care menține conectivitatea internațională a Timișoarei și a regiunii pe durata închiderii temporare a aeroportului. Compania își propune să asigure în continuare accesul pasagerilor la destinații populare, motiv pentru care a depus toate eforturile necesare pentru a facilita această relocare temporară.

Sistemul de rezervări a fost actualizat pentru a reflecta rutele operate temporar de pe Aeroportul Internațional Arad, iar pasagerii ale căror zboruri sunt afectate au fost deja informați și au primit un program de zbor alternativ. Pasagerii care au rezervat direct prin Wizz Air sunt sfătuiți să își verifice e-mailul și să confirme modificările aduse planurilor de călătorie, pentru a se asigura că rezervarea lor este actualizată. Cei care au rezervat prin intermediul unei agenții de turism, inclusiv al unei agenții online, trebuie să contacteze furnizorul respectiv pentru mai multe detalii.

Există câteva excepții de la acest aranjament: în data de 2 noiembrie, zborurile către Dortmund și Memmingen / München Vest vor decola de la Timișoara, dar vor ateriza la Arad. În data 22 noiembrie, zborurile dinspre Roma Fiumicino și Bari vor ateriza la Timișoara, în timp ce toate celelalte zboruri Wizz Air din ziua respectivă vor fi operate integral de pe Aeroportul Internațional Arad.

Wizz Air le mulțumește pasagerilor pentru înțelegere și își reafirmă angajamentul de a oferi aceleași servicii de calitate”, comunică Aeroportul Internațional Timișoara.

Mesajul reprezentanților Aeroportului Internațional Timișoara. Sursă foto: Facebook.

Sursă foto: Envato / Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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