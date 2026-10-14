Un profesor de sport a fost atacat de părinții unui elev în curtea unei școli din Timișoara. De la ce a izbucnit conflictul

Un profesor de sport din Timișoara ar fi fost atacat de părinții unui elev de clasa a V-a. Totul a pornit de la faptul că dascălul i-ar fi atras atenția copilului asupra comportamentului pe care îl are în timpul orelor.

Incidentul s-a petrecut în curtea Școlii Gimnaziale nr. 15 din Timișoara, unde mai multe persoane au fost surprinse în timp ce se îmbrânceau și se agresau reciproc.

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Polițiștii din cadrul Secției 3 Urbane Timișoara au fost alertați printr-un apel la 112 cu privire la izbucnirea unui conflict în incinta unității de învățământ. Ajunși la fața locului, oamenii legii au confirmat cele semnalate.

De la ce a pornit totul

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Timiș, părinții elevului ar fi fost nemulțumiți de faptul că acestuia i s-a atras atenția asupra comportamentului pe care îl are în timpul orelor de curs.

„Din primele verificări a reieşit că incidentul ar fi avut loc între părinţii unui elev şi un profesor de educaţie fizică şi sport, pe fondul nemulţumirii părinţilor că elevului i s-ar fi atras atenţia asupra respectării regulilor de comportament în timpul orei”, potrivit Poliţiei Timiş.