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Zelenski cere României și statelor vecine să deblocheze tranzitul de cereale

Zelenski cere României și statelor vecine să deblocheze tranzitul de cereale
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Volodimir Zelenski a cerut României, Poloniei, Slovaciei și Ungariei să permită tranzitul cerealelor ucrainene către alte piețe. Solicitarea vine după ce atacurile rusești din Marea Neagră au paralizat aproape complet exporturile agricole prin porturile Ucrainei.

Premierul ungar Peter Magyar a declarat că Ungaria va permite tranzitul cerealelor ucrainene, cu condiția ca acestea să nu fie vândute pe piața locală. Premierul Ungariei a făcut precizarea sâmbătă, 17 octombrie, într-un interviu pentru RTL, după ce a convenit, în urmă cu o zi, cu Volodimir Zelenski relansarea relațiilor bilaterale, arată Reuters.

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Peter Magyar și Volodimir Zelenski.

„Zelenski a cerut Poloniei, României, Slovaciei, Ungariei şi tuturor ţărilor vecine să permită tranzitul, aşa cum au făcut în urmă cu trei sau patru ani, la începutul războiului”, a declarat Magyar.

Ucraina este unul dintre cei mai mari producători mondiali de grâu, porumb și semințe de floarea-soarelui. În mod obișnuit, circa 90% din exporturile acestor produse tranzitează Marea Neagră, însă atacurile rusești au blocat aproape complet livrările din porturile ucrainene.

Volodimir Zelenski – Facebook/Volodimir Zelenski

Ajutor pentru economia Ucrainei: transportul porumbului în trenuri sigilate către Europa Occidentală

Peter Magyar a declarat că Volodimir Zelenski i-a transmis că transportul porumbului în trenuri sigilate către Europa Occidentală ar ajuta economia Ucrainei.

„Mi-a spus, în timpul întâlnirii noastre, că i-ar ajuta foarte mult dacă ar putea transporta porumbul în trenuri sigilate către Europa de Vest. I-am spus că, atât timp cât este vorba doar despre tranzit, nu va exista niciun obstacol”, a afirmat Magyar.

Peter Magyar are o abordare mai puțin conflictuală față de Kiev decât Viktor Orban. Totuși, el a exclus trimiterea de arme Ucrainei și a cerut progrese privind drepturile minorității maghiare.

Cererea Kievului vine pe fondul scăderii producției de porumb din Uniunea Europeană, afectată de secetă și temperaturi extreme. Comisia Europeană estimează o recoltă de 50,1 milioane de tone în acest an. Recolta este, în schimb, cu 20% sub media ultimilor 3 ani și cel mai redus nivel din aproape 20 de ani. Franța și Ungaria se numără printre țările afectate.

Pe de altă parte, Slovacia și Ungaria fac front comun și anunță că nu vor contribui la ajutorul de 70 miliarde de euro cerut de Ucraina. Totodată, și premierul Cehiei Andrej Babis a semnalat că țara sa nu va susține pachetul financiar pentru statul ucrainean. Mai multe detalii AICI.

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