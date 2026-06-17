Politică
Actualitate
Externe
Economic
Cultură
Sport
Video
Comunicate
Evenimente
Contul meu
Ultima oră
Politică
Externe
Economic
Prețul apei în România
Cultură
Sport
Video
Evenimente
Marius Tucă Show
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Altceva cu Adrian Artene
Cu Gândul la București
Gândul Green
Război în Ucraina
Comunicate
Prima pagină
»
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
»
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 18 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 18 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Redacția Gândul
Publicat:
17.06.2026, 17:45
WhatsApp icon
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu.
Emisiunea poate fi urmărită pe
Facebook
și
YouTube
Gândul.
Comentarii
0
Lasă un răspuns
Anulează răspunsul
Trebuie să fii
autentificat
pentru a publica un comentariu.
Intră în cont pentru a comenta
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.
Recomandarea video
Citește și
EXCLUSIV
Ponta: Dintre Anamaria Gavrilă și Țoiu, o aleg fără probleme pe Gavrilă pentru Externe
17:56
EXCLUSIV
Ponta îl atacă pe CTP: Ca să citez din el, această năpârcă fără ochelari/Ne spune de fiecare dată cum să ne ducem în prăpastie
16:57
EXCLUSIV
Ponta, avertisment nemilos despre România: Suntem într-un avion în picaj/Corabia se scufundă
15:44
VIDEO
Victor Ponta, dezvăluiri în exclusivitate din timpul negocierilor pentru Guvernul Veștea. Va face parte din noul Executiv?/”Guvernul Veștea nu merge mâine în Parlament la vot”
15:18
EXCLUSIV
PNL în convulsii. Răzvan Dumitrescu: Dacă Veștea ajunge premier, Bolojan se stinge ca luminița de la capătul tunelului
11:53
EXCLUSIV
Răzvan Dumitrescu desființează apelul lui Călin Georgescu. „Nimeni nu o să vrea să-l suspende pe Nicușor Dan”
18:51
Mediafax
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București, în toiul crizei politice
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
Dan Alexa, primele declarații după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu: 'Realitatea este cu totul alta!'
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Adevarul
Cum ne impactează summitul G7. Detaliul care pune România pe gânduri: „Grupul E3 discută direct cu Moscova”
Mediafax
8 TRUCURI care îți pot dubla recolta de fructe. Recomandările experților
Click
Astăzi se împlinesc 101 ani de la moartea lui Anghel Saligny, unul dintre cei mai mari ingineri pe care i-a avut România. El a proiectat și podul de la Cernavodă
Digi24
„Eu sunt șeful”, le-a transmis Donald Trump liderilor adunați la summitul G7. Cum au reacționat cei din sală
Cancan.ro
Raluca, fetița de 12 ani spulberată pe trotuar, s-a stins la spital. Medicii nu au mai putut face nimic
Ce se întâmplă doctore
Ce face acum Cristina Ștefan, fosta Bebelușă de la Cronică, după ce a renunțat la TV. Din ce a ajuns să-și câștige banii
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Este polițistul de vină? Două tramvaie s-au izbit după ce agentul a făcut semn vatmanului să treacă
Descopera.ro
Ce s-a aflat despre lemnul viorilor lui Stradivari?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Descopera.ro
Pu-erh: ceaiul care se învechește ca vinul și poate ajunge să valoreze cât o mașină de lux
ACTUALITATE
Mai mulți agenți de la Brigada Rutieră a Capitalei au fost puși sub control judiciar. Faptele lor sunt de luare de mită și abuz în serviciu
19:39
UTILE
Mașina de spălat va mirosi mereu bine dacă folosești un produs ieftin de la magazin
19:36
PACE ÎN IRAN
Trump, la G7: „Dacă nu făceam înțelegere cu Iranul, războiul ar mai fi durat încă 2 ani. Nu s-ar mai fi redeschis niciodată strâmtoarea Ormuz”
19:33
FLASH NEWS
Rusia acuză Ucraina că o dronă a lovit un autobuz cu copii din Belarus, în regiunea Briansk. Kievul neagă
19:14
REACȚIE
Horațiu Potra, primele declarații după eliberare. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă a facut vreun denunț legat de Călin Georgescu
19:13
GALERIE FOTO
Ece Irtem a murit la 35 de ani. Actrița era cunoscută din seriale turcești de mare succes
19:05
Ai aflat
Doru Buscu
gandul
invitati
ionut cristache
live
Cele mai noi
Cele mai noi
19:39
Mai mulți agenți de la Brigada Rutieră a Capitalei au fost puși sub control judiciar. Faptele lor sunt de luare de mită și abuz în serviciu
19:36
Mașina de spălat va mirosi mereu bine dacă folosești un produs ieftin de la magazin
19:33
Trump, la G7: „Dacă nu făceam înțelegere cu Iranul, războiul ar mai fi durat încă 2 ani. Nu s-ar mai fi redeschis niciodată strâmtoarea Ormuz”
19:14
Rusia acuză Ucraina că o dronă a lovit un autobuz cu copii din Belarus, în regiunea Briansk. Kievul neagă
19:13
Horațiu Potra, primele declarații după eliberare. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă a facut vreun denunț legat de Călin Georgescu
Vezi toate articolele
×
Caută
×
Trimite acest link pe
WhatsApp icon
mai multe...