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Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
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„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 25 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 25 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Mirabela Năstase
Publicat:
24.06.2026, 18:04
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Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe
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