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„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 20 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Robert Turcescu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 20 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Robert Turcescu
Gandul
Publicat:
19.10.2026, 17:49
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Invitatul emisiunii este Robert Turcescu.
Emisiunea poate fi urmărită pe
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