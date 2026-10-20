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„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 21 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Petrișor Peiu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 21 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Petrișor Peiu
Gandul
Publicat:
20.10.2026, 17:02
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Invitatul emisiunii este Petrișor Peiu.
Emisiunea poate fi urmărită pe
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