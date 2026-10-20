Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 21 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Petrișor Peiu

„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 21 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Petrișor Peiu

„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 21 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Petrișor Peiu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Invitatul emisiunii este Petrișor Peiu.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Robert Turcescu avertizează că Executivul Niculescu nu are sprijin politic solid în Parlament. „Guvernul ăsta este într-un picior”
16:16
Robert Turcescu avertizează că Executivul Niculescu nu are sprijin politic solid în Parlament. „Guvernul ăsta este într-un picior”
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 20 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Robert Turcescu
17:49
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 20 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Robert Turcescu
EXCLUSIV Ion Cristoiu spune că PNL riscă să piardă teren. „E prea multă lume în opoziție. AUR e partidul care are cel mai bun culoar”
16:40
Ion Cristoiu spune că PNL riscă să piardă teren. „E prea multă lume în opoziție. AUR e partidul care are cel mai bun culoar”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 19 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
13:20, 18 Oct 2026
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 19 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
EMISIUNI Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 16 octombrie, de la ora 15.00
18:11, 15 Oct 2026
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 16 octombrie, de la ora 15.00
EXCLUSIV Viorel Cataramă explică ruptura din PNL: Dacă și în opoziție Bolojan rămâne stăpânul absolut, e clar că partidul e neomarxist
07:00, 15 Oct 2026
Viorel Cataramă explică ruptura din PNL: Dacă și în opoziție Bolojan rămâne stăpânul absolut, e clar că partidul e neomarxist
Mediafax
Alertă la Marea Neagră! Șeful NATO și ministrul turc de Externe, discuții de urgență după atacurile cu drone
Digi24
George Simion, în Parlament: Libertate pentru Călin Georgescu! Vai, ce vă excitați când auziți numele ăsta
Cancan.ro
Primul mesaj din partea familiei lui Kim Jong-un, după ce s-a spus că ar fi în comă. Ce zice sora lui
Prosport.ro
FOTO. Considerată „cea mai sexy femeie din lume”, blonda a dezvăluit un „secret” intim și a devenit virală
Adevarul
Strategia prin care Rusia poate îngenunchea NATO fără luptă, demascată de un general român
Mediafax
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Click
Andreea Esca se întoarce în India după 32 de ani. Motivul pentru care revine în țara care a marcat-o: „Îi mai dau o șansă”
Digi24
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe
Cancan.ro
Un băiat de 20 de ani s-a aruncat în fața trenului, în stația Constantin Brâncoveanu. Informații de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
Când trebuie depus dosarul de pensionare și în cât timp vine prima pensie? Termenele pe care trebuie să le știe toți românii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De când nu ai mai făcut dragoste? – Ce este astăzi?
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi rezolvat, în sfârșit, misterul celor două fețe ale Lunii
Mediafax Italia
SE ÎNCHID ȘCOLILE din cauza unei alerte de furtună! Meteorologii au tras semnalul de alarmă
Mediafax Spania
Se promulgă legea „antiokupa”?! Ce pedepse dure ar putea fi prevăzute
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu a anunțat care sunt prioritățile Guvernului Niculescu după votul Parlamentului
18:32
Sorin Grindeanu a anunțat care sunt prioritățile Guvernului Niculescu după votul Parlamentului
FLASH NEWS Presa internațională, cu ochii pe învestirea noului guvern al României. Ce scriu publicațiile străine despre noul executiv condus de Luca Niculescu
18:24
Presa internațională, cu ochii pe învestirea noului guvern al României. Ce scriu publicațiile străine despre noul executiv condus de Luca Niculescu
REACȚIE Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR: „Guvernul Niculescu este sortit eșecului”
18:23
Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR: „Guvernul Niculescu este sortit eșecului”
REACȚIE Maia Sandu, dublu mesaj pentru premierul învestit Luca Niculescu și premierul demis Ilie Bolojan. Ce le urează celor doi
18:20
Maia Sandu, dublu mesaj pentru premierul învestit Luca Niculescu și premierul demis Ilie Bolojan. Ce le urează celor doi
NEWS ALERT Decretul pentru numirea Guvernului Niculescu, semnat de Nicușor Dan, a fost publicat în Monitorul Oficial al României
18:19
Decretul pentru numirea Guvernului Niculescu, semnat de Nicușor Dan, a fost publicat în Monitorul Oficial al României
REACȚIE Luca Niculescu nu ratează nicio ocazie să spună că se apucă de treabă din această seară. Trei mesaje identice, în aceeași zi
18:11
Luca Niculescu nu ratează nicio ocazie să spună că se apucă de treabă din această seară. Trei mesaje identice, în aceeași zi

Cele mai noi

Trimite acest link pe