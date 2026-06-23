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„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 24 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Robert Negoiță
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 24 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Robert Negoiță
Mirabela Năstase
Publicat:
23.06.2026, 17:25
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Invitatul emisiunii este Robert Negoiță. Emisiunea poate fi urmărită pe
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