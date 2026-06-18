Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 iunie, de la ora 15.00

Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 iunie, de la ora 15.00

Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache - vineri, 19 iunie, de la ora 15.00
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache!

Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele importante ale săptămânii 15 – 18 iunie, dezbătute de invitații lui Ionuț Cristache: Ion Cristoiu, Răzvan Dumitrescu, Victor Ponta și Doru Buşcu.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul.

 

 

 

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Adina Anghelescu dezvăluie informații explozive din dosarul lui Ciprian Ciucu la DNA. „Este un context foarte nefavorabil pentru tabăra lui Bolojan”
15:46
Adina Anghelescu dezvăluie informații explozive din dosarul lui Ciprian Ciucu la DNA. „Este un context foarte nefavorabil pentru tabăra lui Bolojan”
EXCLUSIV Calendarul agențiilor de rating care vin în România și care ne-ar putea arunca în junk, dezvăluit de Ponta
12:00
Calendarul agențiilor de rating care vin în România și care ne-ar putea arunca în junk, dezvăluit de Ponta
EXCLUSIV Previziunea lui Ponta: Pentru 2028 eu văd două blocuri politice mari, AUR cu Simion si PNL cu Bolojan
07:00
Previziunea lui Ponta: Pentru 2028 eu văd două blocuri politice mari, AUR cu Simion si PNL cu Bolojan
EXCLUSIV Ponta: Dintre Anamaria Gavrilă și Țoiu, o aleg fără probleme pe Gavrilă pentru Externe
17:56
Ponta: Dintre Anamaria Gavrilă și Țoiu, o aleg fără probleme pe Gavrilă pentru Externe
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 18 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
17:45
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 18 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
EXCLUSIV Ponta îl atacă pe CTP: Ca să citez din el, această năpârcă fără ochelari/Ne spune de fiecare dată cum să ne ducem în prăpastie
16:57
Ponta îl atacă pe CTP: Ca să citez din el, această năpârcă fără ochelari/Ne spune de fiecare dată cum să ne ducem în prăpastie
Mediafax
Ziua Z pentru Dominic Fritz! Verdictul Curții Supreme îi poate ARUNCA ÎN AER cariera politică
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de ani
Adevarul
Soarta guvernului Veștea, în mâinile AUR. Fost consilier prezidențial: „Fără acordul lui George Simion, nu poate exista o asemenea mișcare"
Mediafax
Noua „armă” împotriva scumpirilor: o aplicație din Grecia compară prețurile din magazine în timp real
Click
678 de călugărițe și-au donat creierul într-un experiment unic. Ce a descoperit celebrul studiu din 1986?
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Cancan.ro
Ciprian Ciucu audiat la DNA. Informații de ultimă oră despre primarul Capitalei
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Adelina, soția lui Cristi Chivu! Are 44 de ani, dar arată impecabil. Secretul unei siluete de invidiat. „Metabolismul meu a devenit mai lent!”
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Dacia Spring 2026 a fost confirmat oficial. Rivalul pentru BYD Dolphin Surf și Hyundai Inster va fi produs în Europa
Descopera.ro
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Descopera.ro
Cum afectează abandonul repetat comportamentul animalelor

Cele mai noi

Trimite acest link pe