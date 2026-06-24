Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Negoiță nu înțelege de ce PSD l-a dat jos pe Bolojan: „M-au întrebat rude, prieteni, nu am știut să le răspund”

Negoiță nu înțelege de ce PSD l-a dat jos pe Bolojan: „M-au întrebat rude, prieteni, nu am știut să le răspund”

Olga Borșcevschi
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Primarul Sectorului 3 și liderul PSD Sector 3, Robert Negoiță, a declarat în emisiunea Ai Aflat că nu găsește o explicație pentru demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan și spune că inclusiv apropiații săi îi pun aceeași întrebare.

Întrebat de ce a fost dat jos Ilie Bolojan de la conducerea Executivului, Negoiță a spus că explicațiile oficiale nu îl conving.

„Am prieteni, părinții mei, frate, surori, colegi, care mi-au adresat aceeași întrebare. Nu știu să le răspund, pentru că motivația aia oficială, din perspectiva mea, nu face sens. Ce vreți să vă spun altceva decât adevărul adevărat? Adică nu pot că se uită prietenii mei și rudele mele, și colegii mei se uită la televizor și nu pot să vă spun dumneavoastră altceva decât le-am spus dumnealor, și anume că aia că a făcut Bolojan a sărăcit țara, eu nu cred”, a spus Negoiță.

Potrivit liderului PSD Sector 3, mulți români cred ca un Guvern condus de Grindeanu va putea măsurile de austeritate adoptate anterior, însă acest lucru este puțin probabil. El a precizat că nominalizarea lui Grindeanu ar putea a genera „o așteptare nerealistă”.

„Oamenii se așteaptă, că dacă ajunge acuma domnul Grindeanu premier cu PSD, o să scadă TVA-ul, o să dea înapoi salariile și nu cred că se va putea”, a mai spus el.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Alegeri anticipate în România? „Parlamentul nu poate fi dizolvat legal”
Digi24
Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 2026: Ce nu este bine să faci pe 24 iunie. Obiceiurile păstrate de români
Cancan.ro
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Adevarul
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Mediafax
Schimbare MAJORĂ pentru șoferi. Limita de 130 km/h începe să dispară
Click
Ce scrie în biletul de adio lăsat de Mihaela, românca din Italia care și-a omorât fiica, apoi s-a sinucis. Detalii cutremurătoare despre relația cu fostul soț
Digi24
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost mușcați. Recomandări pentru turiști
Cancan.ro
Adi Sînă, prima reacție după ce s-a aflat că ar divorța de Anca Serea. Ce mesaj subliminal a transmis
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Mădălin Ionescu, imagini incendiare! Cum arată acum acum Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Bulgaria va începe asamblarea de mașini din China! Ce model vor produce bulgarii?
Descopera.ro
Mesaje de la extratereștri au ajuns deja pe Pământ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descifrat modul în care animalele diferite comunică pentru a colabora
APĂRARE MApN anunță că sistemul american anti-dronă Merops a fost integrat în dispozitivul de apărare al României
16:24
MApN anunță că sistemul american anti-dronă Merops a fost integrat în dispozitivul de apărare al României
FLASH NEWS Moscova consideră poziția Europei privind soluționarea conflictului din Ucraina inadecvată și schizofrenică
16:06
Moscova consideră poziția Europei privind soluționarea conflictului din Ucraina inadecvată și schizofrenică
REACȚIE De ce „exclușii” din PNL nu pot fi cu adevărat excluşi. Purtător de cuvânt: „Obiectivul nu este să îndepărtăm pe toată lumea din partid”
16:03
De ce „exclușii” din PNL nu pot fi cu adevărat excluşi. Purtător de cuvânt: „Obiectivul nu este să îndepărtăm pe toată lumea din partid”
FLASH NEWS Un lider UDMR anunță că formațiunea vrea să propună propriul premier, după ce PSD a decis să-și asume guvernarea
16:01
Un lider UDMR anunță că formațiunea vrea să propună propriul premier, după ce PSD a decis să-și asume guvernarea
FLASH NEWS Papa Leon al XIV-lea se întâlnește cu scriitorul român Mircea Cărtărescu, la centenarul Editurii Vaticanului
15:43
Papa Leon al XIV-lea se întâlnește cu scriitorul român Mircea Cărtărescu, la centenarul Editurii Vaticanului
REACȚIE Ponta îi ia la mișto pe foștii susținători ai lui Nicușor Dan, dezamăgiți acum. Ce poze a postat
15:39
Ponta îi ia la mișto pe foștii susținători ai lui Nicușor Dan, dezamăgiți acum. Ce poze a postat

Cele mai noi

Trimite acest link pe