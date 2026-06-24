Primarul Sectorului 3 și liderul PSD Sector 3, Robert Negoiță, a declarat în emisiunea Ai Aflat că nu găsește o explicație pentru demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan și spune că inclusiv apropiații săi îi pun aceeași întrebare.

Întrebat de ce a fost dat jos Ilie Bolojan de la conducerea Executivului, Negoiță a spus că explicațiile oficiale nu îl conving.

„Am prieteni, părinții mei, frate, surori, colegi, care mi-au adresat aceeași întrebare. Nu știu să le răspund, pentru că motivația aia oficială, din perspectiva mea, nu face sens. Ce vreți să vă spun altceva decât adevărul adevărat? Adică nu pot că se uită prietenii mei și rudele mele, și colegii mei se uită la televizor și nu pot să vă spun dumneavoastră altceva decât le-am spus dumnealor, și anume că aia că a făcut Bolojan a sărăcit țara, eu nu cred”, a spus Negoiță.

Potrivit liderului PSD Sector 3, mulți români cred ca un Guvern condus de Grindeanu va putea măsurile de austeritate adoptate anterior, însă acest lucru este puțin probabil. El a precizat că nominalizarea lui Grindeanu ar putea a genera „o așteptare nerealistă”.

„Oamenii se așteaptă, că dacă ajunge acuma domnul Grindeanu premier cu PSD, o să scadă TVA-ul, o să dea înapoi salariile și nu cred că se va putea”, a mai spus el.