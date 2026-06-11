Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, jurnalistul Doru Bușcu, a conturat profilul premierului desemnat Eugen Tomac. Acesta a preferat să renunțe la cetățenia ucraineană, pentru a da bine în ochii electoratului român. Vizionați integral emisiunea pe Youtube.

Premierul desemnat Eugen Tomac a refuzat să ofere un răspuns clar reporterului Gândul, privind anul în care a renunțat la cetățenia ucraineană.

Invitatul a remarcat faptul că atitudinea șefului PMP arată clar un disconfort legat de cetățenia sa ucraineană.

Modestia, o virtute?

Doru Bușcu: El a încercat, unde v-ați născut? Păi m-am născut în sudul Basarabiei, la 12 kilometri de granița cu România. E clar că el simte faptul că s-a născut în Ucraina ca pe o acuzație. Și te întrebi, are vreun temei? A săvârșit ceva legat de cetățenia lui ucraineană?

Ionuț Cristache: Mai mult decât atât. Fiind întrebat de (Mihai) Gâdea cum e cu cetățenia, e propagandă rusă. Stați puțin, aveți două, trei, câte sunt? Cum să livrezi ca prima argument prostia cu propagandă rusă?

Doru Bușcu: Să ne imaginăm că pe mâinile acestui tânăr cu față de cântăreț de muzică populară încape soarta crudă a economiei românești. Oare Nicușor nu l-a văzut? A zis, iau de bun ce a zis Olguța, e un băiat de treabă. Pentru că ne amintim că în campania electorală, Nicușor ne spunea că e foarte important să fii modest. Modestia e o virtute, dacă nu principala virtute a unui președinte care vrea să îmbrățișeze poporul cu aura lui de bunătate.

Un punct forte transformat în vulnerabilitate

Ionuț Cristache: Mai e ceva, Doru. Astdel de numiri nu sunt întâmplătoare, mă gândesc că se gândesc în niște birouri. Se pun în balanță argumente pro și contra. Se cântăresc vulnerabilități. S-au uitat pe fișa lui Tomac, mă tu ești născut în Ucraina. Hai să vedem ce răspunzi când te întreabă ăștia câte cetățenii ai. Un minim exercițiu de retorică nu s-a făcut în niciun birou? Ia zi, Eugen. Răspunde în 30 de secunde clar.

Doru Bușcu: Dacă ar fi avut consultanți deștepți, i-ar fi spus, bun, te-ai născut în Ucraina. Transformă asta într-un avantaj. Cu frații mei ucraineni o să fac și o să rezolv. Cu moldoveni, o să facem alianța pe flancul estic. Vorbesc limba ucraineană, e un avantaj. Ministrul meu de Externe, când îl voi însoți, va ști să explice bine, nu?