Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Punctul slab al premierului desemnat. Bușcu: Tomac simte faptul că s-a născut în Ucraina ca pe o acuzație

Punctul slab al premierului desemnat. Bușcu: Tomac simte faptul că s-a născut în Ucraina ca pe o acuzație

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, jurnalistul Doru Bușcu, a conturat profilul premierului desemnat Eugen Tomac. Acesta a preferat să renunțe la cetățenia ucraineană, pentru a da bine în ochii electoratului român. Vizionați integral emisiunea pe Youtube

Premierul desemnat Eugen Tomac a refuzat să ofere un răspuns clar reporterului Gândul, privind anul în care a renunțat la cetățenia ucraineană. 

Invitatul a remarcat faptul că atitudinea șefului PMP arată clar un disconfort legat de cetățenia sa ucraineană.

Modestia, o virtute?

Doru Bușcu: El a încercat, unde v-ați născut? Păi m-am născut în sudul Basarabiei, la 12 kilometri de granița cu România. E clar că el simte faptul că s-a născut în Ucraina ca pe o acuzație. Și te întrebi, are vreun temei? A săvârșit ceva legat de cetățenia lui ucraineană?

Ionuț Cristache: Mai mult decât atât. Fiind întrebat de (Mihai) Gâdea cum e cu cetățenia, e propagandă rusă. Stați puțin, aveți două, trei, câte sunt? Cum să livrezi ca prima argument prostia cu propagandă rusă?

Doru Bușcu: Să ne imaginăm că pe mâinile acestui tânăr cu față de cântăreț de muzică populară încape soarta crudă a economiei românești. Oare Nicușor nu l-a văzut? A zis, iau de bun ce a zis Olguța, e un băiat de treabă. Pentru că ne amintim că în campania electorală, Nicușor ne spunea că e foarte important să fii modest. Modestia e o virtute, dacă nu principala virtute a unui președinte care vrea să îmbrățișeze poporul cu aura lui de bunătate.

Un punct forte transformat în vulnerabilitate

Ionuț Cristache: Mai e ceva, Doru. Astdel de numiri nu sunt întâmplătoare, mă gândesc că se gândesc în niște birouri. Se pun în balanță argumente pro și contra. Se cântăresc vulnerabilități. S-au uitat pe fișa lui Tomac, mă tu ești născut în Ucraina. Hai să vedem ce răspunzi când te întreabă ăștia câte cetățenii ai. Un minim exercițiu de retorică nu s-a făcut în niciun birou? Ia zi, Eugen. Răspunde în 30 de secunde clar.

Doru Bușcu: Dacă ar fi avut consultanți deștepți, i-ar fi spus, bun, te-ai născut în Ucraina. Transformă asta într-un avantaj. Cu frații mei ucraineni o să fac și o să rezolv. Cu moldoveni, o să facem alianța pe flancul estic. Vorbesc limba ucraineană, e un avantaj. Ministrul meu de Externe, când îl voi însoți, va ști să explice bine, nu?

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 12 iunie, de la ora 15.00
18:26
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 12 iunie, de la ora 15.00
EXCLUSIV Cum ar suna textul demisiei lui Nicușor Dan din fruntea țării, scris de Doru Bușcu: Dragă popor român…
17:05
Cum ar suna textul demisiei lui Nicușor Dan din fruntea țării, scris de Doru Bușcu: Dragă popor român…
EXCLUSIV Doru Bușcu desființează sugestia lui Matei Păun, apropiatul lui Nicușor Dan, de alegeri anticipate. „El bate câmpii”
16:35
Doru Bușcu desființează sugestia lui Matei Păun, apropiatul lui Nicușor Dan, de alegeri anticipate. „El bate câmpii”
EXCLUSIV Bușcu, necruțător cu premierul desemnat: Tomac e un atârnător/Exprimă o formă de nerușinare pe care președintele o livrează poporului român
15:58
Bușcu, necruțător cu premierul desemnat: Tomac e un atârnător/Exprimă o formă de nerușinare pe care președintele o livrează poporului român
EXCLUSIV Răzvan Dumitrescu, intransigent după anunțul Bulgariei că sistează ajutorul pentru Ucraina. „Acest război poate deveni un mod de viață”
12:35
Răzvan Dumitrescu, intransigent după anunțul Bulgariei că sistează ajutorul pentru Ucraina. „Acest război poate deveni un mod de viață”
EXCLUSIV Răzvan Dumitrescu îi cere un răspuns oficial lui Nicușor Dan. De ce este exclus AUR din toate combinațiile de putere?
11:39
Răzvan Dumitrescu îi cere un răspuns oficial lui Nicușor Dan. De ce este exclus AUR din toate combinațiile de putere?
Mediafax
L-a susținut pe Nicușor Dan, iar acum îi bate obrazul: Tot ȘARLATAN se numește
Digi24
EXCLUSIV Ciprian Ciucu: „E mica mea plăcere să spun că PSD a adus țara în situația asta. Partidul va fi din ce în ce mai irelevant”
Cancan.ro
Fratele de suflet al lui Florin Salam și al lui Adi Minune a murit în mașină! Ce s-a întâmplat în ultimele clipe din viața muzicianului
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
PNL îi întoarce spatele lui Eugen Tomac. Siegfried Mureșan: „Dacă domnul ar fi un Mario Draghi, atunci poate ne-am uita altfel la dumnealui”
Mediafax
ULUITOR! Cercetătorii spun că AI poate recunoaște semnele depresiei
Click
Horoscop vineri, 12 iunie. Gemenii ajută o persoana dragă, iar Racii fac o alegere complicată
Digi24
Forțele ucrainene au publicat imagini cu un atac asupra unui pod din Armiansk. 50 de camioane cu combustibil, luate prin surprindere
Cancan.ro
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
Ce se întâmplă doctore
Victoria Beckham mănâncă de 25 de ani aceeași mâncare. Dieta strictă pe care soțul ei spune că o respectă aproape fără excepție
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
Descopera.ro
Care este cea mai veche limbă încă vorbită în zilele noastre?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
O stea s-a autodistrus atât de catastrofal încât nu a lăsat în urmă nicio dovadă a existenței sale
CINEMA Cum a prevenit John Wayne o revoltă în 1958. Un accident la filmări a dus la un conflict uriaș
22:29
Cum a prevenit John Wayne o revoltă în 1958. Un accident la filmări a dus la un conflict uriaș
FLASH NEWS Papahagi îl critică pe Bolojan și îi laudă pe Nicușor Dan și pe Eugen Tomac
22:12
Papahagi îl critică pe Bolojan și îi laudă pe Nicușor Dan și pe Eugen Tomac
SPORT Shakira dă startul Campionatului Mondial de Fotbal. Scorul primului meci disputat între Mexic și Africa de Sud: 1 – 0
22:05
Shakira dă startul Campionatului Mondial de Fotbal. Scorul primului meci disputat între Mexic și Africa de Sud: 1 – 0
ACTUALITATE ⁠Cum poate fi accesibilizată medicina pentru toate categoriile sociale? Adina Alberts, medic: „Numărul 1414 a fost construit pentru persoanele care nu au acces diverse aplicații medicale, în special fiind adresat persoanelor vârstnice”
22:00
⁠Cum poate fi accesibilizată medicina pentru toate categoriile sociale? Adina Alberts, medic: „Numărul 1414 a fost construit pentru persoanele care nu au acces diverse aplicații medicale, în special fiind adresat persoanelor vârstnice”
REACȚIE Ludovic Orban se declară dezamăgit de Nicușor Dan și spune că acum nu l-ar mai vota
21:55
Ludovic Orban se declară dezamăgit de Nicușor Dan și spune că acum nu l-ar mai vota
FLASH NEWS Papahagi explică de ce a renunțat la Ministerul Culturii în Guvernul Tomac „Sunt un om politic de dreapta și aș fi fost nevoit să dau în PNL”
21:55
Papahagi explică de ce a renunțat la Ministerul Culturii în Guvernul Tomac „Sunt un om politic de dreapta și aș fi fost nevoit să dau în PNL”

Cele mai noi

Trimite acest link pe