Războiul din Ucraina a devenit mai lung decât Primul Război Mondial

1769 de zile – 4 ani și 3 luni este exact timpul care s-a scurs de când Rusia a invadat Ucraina la scară largă din 24 februarie 2024. State membre din NATO și UE s-au implicat în ajutorarea Kievului cu bani și armament. în Joi, 11 iunie 2026, războiul ruso-ucrainean a devenit oficial mai lung decât Primul Război Mondial. Din 2023, războiul a început să fie resimțit și de alte state europene pe flancul estic al NATO.

Oficial, războiul din Ucraina a devenit mai lung decât prima conflagrație globală a omenirii. Și nici restul Europei nu este departe de conflict. Deși a debutat tot în maniera „războiului fulger”, conflictul a început să semene tot mai mult cu Primul Război Mondial din cauza săpării tranșeelor.

„Războiul din Ucraina este tot mai des comparat cu Primul Război Mondial din cauza atacurilor brutale ale trupelor de infanterie și a pierderilor tot mai numeroase. Totuși, ideea că ar putea să depășească un conflict atât de lung și sângeros ca Primul Război Mondial părea de neconceput”, a scris The New York Times.

Încet, dar sigur, se dezvoltă o nouă „Generație Pierdută” în Ucraina și în Rusia. Totuși, când dictatorul de la Kremlin, Vladimir Putin, și-a trimis trupele în Ucraina, a crezut că țara va capitula în 3 zile. Ucrainenii au ripostat puternic și au salvat Kievul de la asaltul rusesc.

Din septembrie 2022, ucrainenii luptă să-și recupereze teritoriile din regiunea Donbas. Parțial, au reușit să recupereze Herson. Dar pozițiile fortificate ale invadatorilor ruși din Zaporojie, Donețk și Luhansk și încetarea ajutorului din partea SUA îi fac pe ucraineni să încetinească. Războiul nu dă semne că se va încheia în curând.

Un război al tranșeelor, în secolul 21

În estul Ucrainei, soldați ucraineni își croiect drum printr-un tranșeu noroios. Târându-se prin noroi și în mocirlă. Elicopterele rusești sau dronele kamikaze bombardează în mod regulat tranșeele ucrainene, în timp ce soldații ruși aflați la câțiva kilometri distanță bombardează pozițiile ucrainene cu artilerie grea și trimit mici grupuri de soldați să se infiltreze în tranșeele ucrainene în întunericul nopții. Ocazional, rușii năvălesc chiar și cu tancuri.

Ucrainenii nu au încotro și ripostează cu forță. După ce Ucraina i-a respins pe ionvadatorii ruși, conflictul s-a transformat într-un război de uzură. Puțini își imaginau că va dura atât de mult.

„M-am gândit că poate doi sau trei ani, iar apoi politicienii vor găsi un fel de consens”, a spus un soldat ucrainean.

Sondajele de acum sugerează că jumătate dintre ucraineni cred că războiul nu se va încheia anul viitor. Dacă ostilitățile nu vor înceta până în februarie 2028, ar putea depăși un alt prag: cel de-al Doilea Război Mondial, care a durat șase ani.

Mulți ucraineni susțin că războiul actual a început cu adevărat din 2014, de când trupele ruse au anexat Crimeea și au declanșat războiul separatist din Donbas. Cu războiul în desfășurare și cu discuțiile pentru pace suspendate, nu sunt semne că războiul s-ar putea încheia curând.

„Nimic Nou pe Frontul de Est”

Bogdan, un soldat ucrainean, experimentează un stil de viață pe care l-au mai trăit doar soldații francezi, britanici și cei germani în Primul Război Mondial. Luptă în tranșee, într-o zonă a orașului Marinka din estul Ucrainei.

În unele zile, el lansează grenade propulsate cu o rachetă portabilă către forțele rusești care năvălesc peste poziția ucraineană. În alte zile, el sapă pentru a evita moartea. Și dintr-o dată, o salvă de focuri neanunțată este trasă de rușii aflați la doar 300 de metri distanță. Asta este viața pe care o experimentează Bogdan și camarazii.

Intervievat de corespondenți de la The Seattle Times, Bogdan a spus că își dorește ca invadatorii ruși să moară. Speră să se întoarcă acasă și să trăiască liniștit.

„I-am făcut să tacă. Trebuie acum doar să-mi beau cafeaua”, a spus Bogdan cu satisfacție în timp ce coborâse într-un buncăr mai adânc.

Dronele au schimbat natura războiului

Istoricii avertizează însă asupra limitelor conturării unui paradox. Scara celor două conflicte diferă. Totuși, războiul din Ucraina este probabil să rămână ca unul dintre cele mai importante conflcte din istoria Europei, a spus istoricul ucrainean Yaroslav Hrytsak.

El susține că ambele războaie au transformat geopolitica Europei prin remodelarea alianțelor militare și reînarmare nemaivăzută în decenii. Analiștii militari cred că ambele conflicte au remodelat natura războiului prin introducerea de noi tehnologii.

Primul Război Mondial a introdus tancurile, mitralierele, avioanele și armele chimice în teatrele de război. Războiul ruso-ucrainean a făcut ca dronele să capete o utilitate militară la scară largă. În ambele cazuri, progresele tehnologice au fost brutale pentru oameni.

„În multe privințe, războiul din Ucraina seamănă tot mai mult cu Primul Război Mondial”, a spus Michael Goya, fost colonel francez și istoric militar.

Atacurile cu mii de soldați la scară largă au devenit imposibile pentru ambele părți de când cu dezvoltarea dronelor. În ultimii ani, cele mai mari atacuri la scară largă sunt purtate de sute de drone operate de doar câțiva operatori militari.

Despre războiul uitat

Ucraina nici nu existase ca țară în Primul Război Mondial. A existat din 7 martie 1917, când în urma Revoluției din Februarie și a declanșării Războiului Civil Rus, ucrainenii au decis crearea unei republici ucrainene independente. În 1918, Republica Poporului Ucrainean de Vest s-a separat de restul Republicii Poporului Ucrainean.

Între 1918 și 1919, s-a desfășurat Războiul Polono-Ucrainean în Galiția de Est după destrămarea Imperiului Austro-Ungar și a Imperiului Rus. S-au dus lupte crâncene în Chelm și Volhynia. În cele din urmă, Polonia a reușit să obțină teritoriul disputat controlat atunci de Republica Poporului Ucrainean de Vest. De partea Poloniei au luptat România (4.000 de soldați), Ungaria, Cehoslovacia și chiar Franța a oferit suport strategic. Din mai până în august 1919, România, care abia ce se unise cu Bucovina de Nord, Basarabia și cu Transilvania, a ocupat regiunea ucraineană Pocuția.

Nici Republica . Pe 17 noiembrie 1921, ucrainenii, copleșiți de Armata Roșie a lui Iosif Stalin, au fost înfrânți. În 1932-1933, între 3,5 milioane și 5 milioane de ucraineni au murit de foamete (Holodomorul). Iar Ucraina a devenit Republică Sovietică Socialistă ce va face parte din Uniunea Sovietică până când și-a declarat din nou independența pe 24 august 1991.

Despre Primul Război Mondial

Din cauza Primului Război Mondial (28 iulie 1914 – 11 noiembrie 1918), între 15 și 22 de milioane de oameni și-au pierdut viața.

S-a desfășurat în Europa, Orientul Mijlociu, Africa, Oceanul Atlantic și în Oceanul Pacific, între Puterile Aliate (Franța, Imperiul Britanic, Imperiul Rus, Italia, România, SUA, Japonia) și Puterile Centrale (Imperiul German, Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Otoman și Bulgaria).

Pe Frontul de Vest s-au folosit pentru prima oară tancurile, aeronavele, artileria modernă, mitralierele și armele chimice. Primul Război Mondial s-a încheiat cu victoria Puterilor Aliate și cu destrămarea imperiilor participante la conflict.