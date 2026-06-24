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Robert Negoiță susține ca PSD are un parteneriat cu Nicușor Dan și că există o prietenie între Grindeanu și președinte

Olga Borșcevschi
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Primarul Sectorului 3 și liderul PSD Sector 3, Robert Negoiță, a declarat în emisiunea Ai Aflat că PSD are un parteneriat cu Nicușor Dan și că există o prietenie între Sorin Grindeanu și președinte. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.

Comentând o imagine în care Sorin Grindeanu și Nicușor Dan apar împreună înaintea negocierilor de la Cotroceni de marți, edilul a spus că poza transmite „prietenie, parteneriat și înțelegere”.

„Mergem împreună pe un drum, așa se citește de la mine, ceea ce eu nu comentez că e de rău. Adică mie mi se pare că în viață ai nevoie de astfel de parteneriate, atâta vreme cât respectă anumite principii, măcar minimale”, a afirmat Negoiță.

Personajul Nicușor Dan

El a fost întrebat și dacă acest parteneriat este ușor de înțeles pentru electoratul lui Nicușor Dan.

„Deci n-aveți nici cea mai mică idee, probabil, de capacitatea dumnealui de a-i împăca cu un zâmbet și cu două brațe deschise: «sunteți prietenii mei, veniți încoace, într-adevăr, am construit o chestie de mult, nici nu mai există această etapă». Domnul Nicușor avea o problemă dacă erau alegeri mâine. Nu, n-avem alegeri anul ăsta, mai e mult până atunci, are tot timpul din lume. La finalul celor cinci ani, vor fi toți demoni, el va rămâne singur înger”, a mai spus el.

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