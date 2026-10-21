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Cristian Tauru: „Nu mă opresc până nu ajung la Drift Masters”. Cel mai tânăr campion național de drift, invitat la „Podcast cu Prioritate” #115 by ProMotor

Cristian Tauru: „Nu mă opresc până nu ajung la Drift Masters”. Cel mai tânăr campion național de drift, invitat la „Podcast cu Prioritate” #115 by ProMotor
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ProMotor aduce în fața publicului povestea unuia dintre cei mai promițători tineri piloți din motorsportul românesc. Luni, 26 octombrie 2026, de la ora 12:00, pe canalul de YouTube ProMotor România va fi difuzat un nou episod al seriei „Podcast cu Prioritate”, moderat de Marius Vișan și avându-l ca invitat pe Cristian Tauru, cel mai tânăr campion național din istoria driftului românesc. Episodul este realizat cu sprijinul partenerilor Allianz-Țiriac Asigurări și SANADOR.

La numai 17 ani, Cristian Tauru a reușit să câștige titlul național la clasa PRO, după un sezon în care a concurat împotriva unor piloți cu mult mai multă experiență. Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât, în 2025, tânărul pilot încheia campionatul pe locul opt. Un an mai târziu, a ajuns în fruntea clasamentului.

În noul episod „Podcast cu Prioritate”, Cristian Tauru vorbește despre drumul său către performanță, primele experiențe în motorsport și provocările întâlnite într-un sport în care fiecare greșeală poate costa mii de euro.

De la simulator la titlul de campion național de drift

Discuția pornește de la copilăria lui Cristian și de la momentul în care a descoperit pasiunea pentru drift. Invitatul povestește despre primele experiențe la volan, despre rolul simulatorului în pregătirea sa și despre oamenii care l-au susținut de-a lungul timpului.

Un loc important în conversație îl ocupă familia, în special tatăl său, Romică Tauru, implicat direct în activitatea echipei. Cei doi discută despre colaborarea dintre tată și fiu, emoțiile competițiilor și sacrificiile necesare pentru a ajunge la cel mai înalt nivel al driftului românesc.

Cristian vorbește și despre BMW-ul de competiție de peste 800 de CP, costurile unui sezon de drift și diferența dintre talentul pilotului și performanțele mașinii.

Dincolo de circuit, episodul prezintă și viața unui adolescent de 17 ani care trebuie să împace școala, prietenii și timpul liber cu antrenamentele și competițiile.

Cristian Tauru visează să concureze în Drift Masters

Unul dintre subiectele centrale ale episodului este viitorul tânărului campion. După câștigarea titlului național, Cristian Tauru își îndreaptă atenția către Drift Masters, una dintre cele mai importante competiții internaționale de drift.

Ce îi lipsește pentru a ajunge acolo, cât de dificilă este trecerea la nivel internațional și cum își păstrează motivația după o performanță obținută atât de devreme sunt câteva dintre întrebările abordate în podcast.

Noua ediție „Podcast cu Prioritate” va fi disponibilă luni, 26 octombrie, începând cu ora 12:00, pe canalul de YouTube ProMotor România.

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