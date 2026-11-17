Tesla va investi 3,3 miliarde de dolari (3 miliarde euro) într-o fabrică din Germania pentru a produce 1 milion de exemplare de robotaxiuri Cybercab. Decizia miliardarului Elon Musk de a revigora industria auto din Germania ar putea consolida un prim bastion european Tesla în fața concurenței chineze care a luat avânt în ultimii ani.

Investiția de 3 miliarde de euro va fi băgată în construirea uzinei Gigafactory din Germania, țara care are de suferit de pe urma reducerii capacității de producție.

Tesla va construi trei unități de producție suplimentare în Gruenheide, la periferia Berlinului. Odată ce construirea va fi finalizată, singura uzină europeană a companiei americane Tesla din Europa va deveni cea mai mare fabrică auto din Germania, care va depăși la capacitate sediul central al Volkswagen din Wolfsburg.

Tesla își propune să fabrice 1 milion de robotaxiuri Cybercab pe an la Gruenheide, a declarat compania într-un comunicat de presă citat de Reuters.

Construcția va începe în primele șase luni ale anului 2027. Producția de robotaxiuri va demara din 2029. Tesla susține că prin construirea fabricii gigantice vor fi create noi locuri de muncă pentru sute de noi angajați.

Perspectivele nu sunt clare, având în vedere că Germania n-a avut o relație prea prietenoasă cu Tesla. Producătorul american de mașini electrice s-a confruntat cu proteste ecologiste împotriva construirii fabricii din Gruenheide.

„Germania ar trebui să se întrebe cât din această investiție se va traduce în locuri de muncă durabile, pe termen lung, și cât va reprezenta, pe viitor, muncă automatizată, cu un nivel redus de forță de muncă?”, a spus Matthias Schmidt, analist din sectorul auto.

Companiile germane Volkswagen, Mercedes-Benz și BMW au anunțat concedieri și iau în cosniderare să închidă fabrici din cauza că nu mai pot face față competiției chineze.

Companiile auto chineze au produs 16,52 de milioane de vehicule electrice în 2025, reprezentând 75% din producția globală de mașini electrice.

Tesla a produs 1,66 milioane de vechicule în 2025.

Sursa Foto: Hepta/ Tesla