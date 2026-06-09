Nicușor Dan a promulgat legea infrastructurii mașinilor electrice. Aceasta pune în aplicare noile reguli europene privind infrastructura pentru combustibili alternativi. Actul normativ obligă autoritățile și operatorii să accelereze dezvoltarea rețelei de stații de încărcare pentru mașinile electrice.

Legea introduce reguli noi privind plata și afișarea prețurilor și pregătește extinderea infrastructurii pentru hidrogen și alte combustibili alternativi. Pentru șoferi, una dintre cele mai importante schimbări este accesul mai simplu la punctele de încărcare și o transparență mai mare a costurilor. Decretul a fost publicat marți în Monitorul Oficial.

Ce prevede legea

Legea aprobă Ordonanța de Urgență nr. 4/2026 și stabilește cadrul prin care România aplică Regulamentul european privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (AFIR).

Documentul desemnează instituțiile responsabile și stabilește obligații concrete pentru dezvoltarea rețelei de încărcare a vehiculelor electrice, a infrastructurii pentru hidrogen și a altor soluții de mobilitate.

Potrivit actului normativ, Ministerul Energiei va coordona implementarea obiectivelor naționale, în colaborare cu Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării și alte instituții implicate.

Ce se schimbă pentru șoferii de mașini electrice

Una dintre cele mai importante noutăți este legată de accesul la stațiile de încărcare.

Operatorii vor fi obligați să ofere utilizatorilor posibilitatea de a plăti fără a încheia în prealabil un contract sau un abonament și să furnizeze informații clare privind prețurile și serviciile disponibile.

În paralel, CNAIR va avea responsabilități directe privind dezvoltarea infrastructurii de încărcare pe drumurile naționale și autostrăzi.

Investiții și pentru hidrogen

Actul normativ nu vizează doar mașinile electrice.

România își asumă dezvoltarea infrastructurii pentru alimentarea cu hidrogen, inclusiv amplasarea unor puncte de realimentare în zone strategice ale rețelei europene de transport.

În nota de fundamentare a ordonanței, Guvernul argumentează că dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi poate reduce dependența de combustibilii fosili, poate facilita accesarea fondurilor europene și poate contribui la stabilitatea energetică și economică a României.

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