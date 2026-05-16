Nu e Tesla, nici Renault sau Ford. Acesta este cea mai bună marcă de mașini electrice a anului 2026

Experții au dezvăluit care este cea mai bună marcă de mașini electrice de pe șosele, iar Tesla nu a trecut de această categorie, scrie Daily Express.

Cel mai bun brand de mașini electrice de pe șosea a fost dezvăluit, iar un producător neașteptat ieșind învingător. Tesla este considerat liderul pieței pentru vehicule electrice, Modelul 3, S și Y fiind printre cele mai populare vehicule electrice de pe șosea, în Marea Britanie. Cu toate acestea, marca nici măcar nu a intrat pe lista scurtă a celor mai bune modele de pe șosea realizată de revista Which?.

Nici Ford nu a reușit să producă modelele de top, în ciuda succesului modelului lor Mustang Mach-E, care a devenit unul dintre cele mai bine vândute modele electrice din Marea Britanie. Nici măcar Jaguar nu a trecut de această categorie, în ciuda faptului că modelul său I-Pace a fost foarte apreciat încă de la lansarea sa în Marea Britanie, în 2018.

Renault a fost nominalizată de către Which?, organismul de supraveghere a consumatorilor, după ce a impresionat cu vehiculele electrice Renault 4 și Renault 5. Mărcile de top Kia, Mini și Volvo au fost toate nominalizate. Însă marca germană Volkswagen a ocupat primul loc.

Organismul de supraveghere a consumatorilor, Which?, a explicat: „Întreaga gamă de vehicule electrice de la Volkswagen a avut performanțe bune în testele noastre de laborator, majoritatea fiind Best Buys. Și este singura marcă care are vehicule electrice din clasele de mașini medii, mari, break mari, SUV medii/mari și MPV.”

„Testele noastre, cu peste 200 de verificări, sunt combinate cu sondajul nostru anual, completat de zeci de mii de proprietari de mașini, pentru a oferi informații valoroase despre fiabilitate și satisfacția clienților. Volkswagen a obținut o evaluare de patru stele din partea clienților în sondajul nostru, ceea ce este un rezultat excelent.”

Marca a produs o serie de vehicule electrice prin gama ID, cu VE-uri pentru aproape fiecare tip de client. ID.3 și ID.Polo sunt hatchback-uri electrice populare disponibile la prețuri accesibile, modelele ID.3 la mâna a doua fiind disponibile acum pentru puțin peste 13.000 de lire sterline.

Autorul recomandă:

Amendă de 3.300 lei pentru toți șoferii români care au acest obiect banal în mașină. Mulți nici nu își dau seama că este greșit