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Comunicat: Aflate la un procent de peste 60%, lucrările de refacere a Planșeului Unirii intră în ultima etapă de execuție

Comunicat: Aflate la un procent de peste 60%, lucrările de refacere a Planșeului Unirii intră în ultima etapă de execuție
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Aflate la un procent de peste 60%, lucrările de refacere a Planșeului Unirii intră în ultima etapă de execuție, iar circulația rutieră va fi restricționată parțial în perioada verii.

Sectorul 4 al Municipiului București accelerează lucrările pentru finalizarea celui mai important proiect de infrastructură urbană din București, Planșeul Unirii. Odată cu deschiderea acestei a 4-a și, totodată, a ultimei faze a execuție, aflată în proximitatea Pasajului Rutier Unirii, circulația în zona șantierului va fi parțial restricționată.

Pentru a reduce impactul asupra traficului și pentru a menține condiții cât mai bune de deplasare, împreună cu Brigada de Poliție Rutieră a Municipiului București, au fost instituite rute alternative și a fost adaptată semnalizarea rutieră temporară. Aceasta urmează a fi verificată și actualizată permanent în funcție de evoluția lucrărilor, a căror derulare a fost programată în perioada lunilor de vară, atunci când traficul rutier este semnificativ diminuat față de alte perioade ale anului.

Astfel, începând cu după-amiaza zilei de mâine, sâmbătă, 06 iunie, șoferii care vin de pe Splaiul Independenței sau de pe Bulevardul Unirii și își doresc să ajungă la Universitate, pe Bulevardul Corneliu Coposu sau să-și continue drumul pe Bulevardul Unirii către Biblioteca Națională, vor putea ocoli șantierul pe partea dreaptă, iar apoi, în zona cunoscută drept „la Horoscop”, vor vira la stânga și vor circula înainte, prin fața Magazinului Unirea. Celelalte căi de acces în Piața Unirii nu vor fi afectate, nici dinspre Bulevardul Dimitrie Cantemir, nici dinspre Bulevardul Unirii sau dinspre Bulevardul I.C. Brătianu.

În acest moment, lucrările avansează simultan pe toate cele patru etape ale proiectului, mobilizarea din șantier fiind una susținută. Până în prezent, au fost demolați aproximativ 65% din cei 380 de metri liniari ai vechiului planșeu, au fost executați 88% dintre piloții necesari consolidării structurii și peste jumătate din grinzile de coronament și radierul noii construcții.

De asemenea, au fost finalizate 11 tronsoane ale noului planșeu, dintre care opt au fost deja post-tensionate, reprezentând aproximativ 40% din lungimea totală a structurii. În paralel, continuă lucrările de hidroizolație, de relocare și protejare a rețelelor edilitare, de realizare a sistemelor de drenaj și de refacere a infrastructurii rutiere și pietonale din zonele deja eliberate de șantier.

În zona Hanul lui Manuc au fost executate lucrări importante de refacere a carosabilului și trotuarelor, inclusiv montarea de borduri și pavaje din granit, precum și realizarea noii structuri rutiere.

În prezent, echipele din teren lucrează la execuția ultimilor piloți forați, la armarea și la betonarea noilor tronsoane de planșeu, la demolarea elementelor structurale rămase, la extinderea și protejarea infrastructurii de utilități și la realizarea elementelor hidrotehnice necesare funcționării în siguranță a întregului ansamblu.

Refacerea Planșeului Unirii reprezintă una dintre cele mai complexe și mai importante investiții publice aflate în execuție în București. Conform constructorilor, având în vedere ritmul susținut al lucrărilor, acest obiectiv de importanță strategică pentru Capitală are toate șansele să fie finalizat până la sfârșitul anului 2026.

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