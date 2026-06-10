Comunicat: Mai multă liniște pentru părinți, mai multă siguranță pentru copii în Sectorul 4

Mai multă liniște pentru părinți, mai multă siguranță pentru copii în Sectorul 4. Peste 600 de camere video veghează străzile, școlile și locurile de joacă.

Sectorul 4, cel mai sigur sector al Capitalei, potrivit celui mai recent raport al Poliției Municipiului București privind siguranța publică, face un nou pas pentru protejarea comunității și extinde infrastructura de supraveghere video destinată spațiului public.

Astfel, un sistem inteligent de monitorizare a devenit operațional, odată cu instalarea și integrarea a peste 600 de camere video amplasate în puncte-cheie din sector. Acestea transmit imagini în timp real, 24 de ore din 24, oferind autorităților un instrument modern pentru prevenirea și gestionarea rapidă a situațiilor care pot afecta ordinea și siguranța publică.

Echipamentele au fost montate pe principalele artere de circulație de pe raza sectorului și în intersecții, în jurul blocurilor reabilitate, precum și în alte zone cu trafic intens. O atenție specială a fost acordată protejării copiilor, motiv pentru care locurile de joacă, parcurile și zonele din proximitatea unităților de învățământ beneficiază acum de monitorizare sporită și permanentă. Măsura contribuie la crearea unui mediu mai sigur pentru cei mici și la creșterea gradului de confort și de încredere pentru părinți.

Întreaga rețea este conectată la un centru modern de date și monitorizare, care funcționează ca un dispecerat dedicat. De aici, polițiștii locali pot urmări în timp real imaginile furnizate de camere și pot identifica rapid eventualele incidente sau situații de risc. În același timp, prezența sistemului are și un important rol preventiv, descurajând comportamentele antisociale și contribuind la menținerea unui climat de ordine și siguranță. Eficiența acestui mecanism este sporită și de conectarea dispeceratului la instituțiile abilitate ale statului, ceea ce permite un schimb rapid de informații și o intervenție promptă atunci când situația o impune.

„Cred că una dintre cele mai importante obligații pe care le avem, ca administrație locală, este să le oferim oamenilor siguranță. Să știe că atunci când ies din casă, când își duc copiii la școală sau când cei mici se joacă în parc se află într-un mediu protejat. În ultimii ani, am investit mult în modernizarea Sectorului 4. Am construit și renovat școli, am amenajat parcuri și locuri de joacă, am reabilitat blocuri și am refăcut străzi. Toate aceste investiții au fost însă dublate de măsuri care să îi facă pe oameni să se simtă în siguranță. Astăzi facem un nou pas în această direcție și punem în funcțiune Centrul de Date și Monitorizare al Sectorului 4, un proiect construit pentru a crește și mai mult siguranța comunității noastre și pentru a ne ajuta să intervenim mai rapid atunci când este nevoie. Acest sistem nu înseamnă doar camere video. Înseamnă capacitatea de a observa mai rapid ce se întâmplă în teren, de a identifica situațiile de risc și de a transmite informațiile către cei care pot interveni. Toate imaginile ajung aici, în acest centru de monitorizare, unde echipele noastre pot urmări în timp real ceea ce se întâmplă în spațiul public. În același timp, sistemul are și un rol de prevenție. De multe ori, simplul fapt că o zonă este monitorizată îi determină pe cei care ar putea provoca probleme să renunțe la astfel de intenții.

Un alt lucru important este că acest centru nu va funcționa izolat. El este gândit să lucreze împreună cu instituțiile care au responsabilități în domeniul ordinii și siguranței publice, astfel încât reacția în cazul unor incidente să fie cât mai rapidă și mai eficientă. Pentru mine, succesul acestei investiții nu se măsoară în numărul de camere instalate, ci în liniștea unui părinte care își știe copilul în siguranță, în confortul unui bunic care se plimbă prin cartier fără teamă și în sentimentul că trăim într-o comunitate care are grijă de oamenii săi”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Prezent la eveniment a fost și chestorul principal de poliție Bogdan Berechet, directorul general al Poliției Capitalei, care a punctat caracterul preponderent preventiv al acestui nou sistem implementat de Sectorul 4 al Municipiului București.

„Consider de bun augur inițiativa pe care Primăria Sectorului 4 a avut-o de a extinde numărul de camere de supraveghere la nivelul sectorului. Vorbim aici despre un parteneriat între instituții ale statului, respectiv Poliția Capitalei și o autoritate publică locală, Primăria Sectorului 4. Este un exemplu de colaborare cu continuitate la nivelul Poliției Capitalei. Și aici vorbesc despre faptul că, în urmă cu aproximativ doi ani, ne-a fost pus la dispoziție un sediu de poliție. Astăzi vorbim despre aceste camere de supraveghere care au un dublu rol pentru Poliția Capitalei: unul preventiv, de creare a unui climat de siguranță pentru cetățeni și de descurajare a faptelor antisociale, dar și unul reactiv-combativ, respectiv de intervenție rapidă acolo unde sunt semnalate anumite situații, fie că vorbim despre arterele rutiere, aglomerări, intersecții și ambuteiaje, fie despre identificarea celor care încalcă normele legale. Obiectivul nostru principal, al meu și, cu siguranță, al domnului primar, este creșterea gradului de siguranță al cetățenilor din București”, a spus Bogdan Berechet.

Noul centru de date a fost amenajat pe Șoseaua Olteniței nr. 37-39, în urma reconversiei unui spațiu aflat în proprietatea autorității locale, unde a funcționat anterior un sediu al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4. În urma digitalizării serviciilor publice și a faptului că activitatea DGITL Sector 4 se desfășoară astăzi preponderent online, fostul sediu a fost transformat complet și a primit o nouă destinație, adaptată nevoilor actuale ale comunității.