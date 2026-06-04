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Comunicat | Raiffeisen Bank România se alătură Fundației Vodafone pentru a transforma viața seniorilor prin programul Hi Digital

Comunicat | Raiffeisen Bank România se alătură Fundației Vodafone pentru a transforma viața seniorilor prin programul Hi Digital
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Fundația Vodafone și Raiffeisen Bank România au încheiat un parteneriat pentru programul Hi Digital, care își propune să ajute vârstnicii să folosească tehnologia cu mai multă încredere. În următoarele 12 luni, parteneriatul se va concentra pe formarea abilităților digitale, cu accent pe utilizarea serviciilor bancare online și pe siguranța digitală, totul fiind adaptat nevoilor specifice ale seniorilor din România.

Suntem încântați să anunțăm colaborarea cu Raiffeisen Bank, un partener de încredere alături de care vom extinde educația digitală adresată persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani. Împreună, susținem ateliere interactive despre utilizarea serviciilor bancare digitale și a siguranței online. Aceste ateliere se  desfășoară în bibliotecile Hi Digital, unde vârstnicii primesc sprijin, încurajare și învață să folosească tehnologia cu încredere. Programul nostru le deschide drumul către o lume digitală sigură și le oferă șansa de a se simți conectați, autonomi și protejați în fiecare zi”, a declarat Angela Galeța, directorul Fundației Vodafone în România.

„Credem că accesul la tehnologie și la servicii financiare trebuie să fie simplu, sigur și accesibil tuturor, indiferent de vârstă. Prin parteneriatul cu Fundația Vodafone și programul Hi Digital, ne propunem să le oferim seniorilor nu doar informațiile necesare pentru utilizarea serviciilor bancare digitale, ci și încrederea de a naviga în siguranță în mediul online. Digitalizarea are cu adevărat sens atunci când contribuie la o viață mai conectată, mai autonomă și mai sigură”, a adăugat Laura Mihăila, Director de Marketing, Comunicare & CX, Raiffeisen Bank România.

Fundația Vodafone și Raiffeisen Bank România vor dezvolta resurse educaționale specifice despre utilizarea serviciilor bancare digitale și despre siguranță digitală asociată cu online banking, adaptate nevoilor persoanelor de peste 65 de ani. Mai mult, vor organiza o serie de cursuri, ce vor avea loc în întreaga rețea de biblioteci Hi Digital și în centrele de zi pentru seniori, acolo unde, de peste un an, se desfășoară ateliere interactive de competențe digitale pentru vârstnici. Aceste sesiuni facilitează învățarea directă, într-un mediu prietenos și sigur, încurajând seniorii să se familiarizeze cu tehnologia și să o utilizeze cu încredere.

Parteneriatul presupune și instruirea trainerilor Hi Digital pentru a dezvolta competențe suplimentare necesare ghidării vârstnicilor în procesul de familiarizare cu noțiunile de online banking și siguranță digitală asociată serviciilor bancare digitale. De asemenea, angajații Raiffeisen Bank România vor participa activ în comunitățile Hi Digital, susținând ateliere și promovând utilizarea tehnologiei într-un mod sigur, responsabil și profesionist.

Programul se adresează unui număr de peste 5.000 de persoane care au împlinit 65 de ani și urmărește formarea a peste 50 de traineri Hi Digital, ce își vor dezvolta abilitățile în domeniul serviciilor bancare digitale și al siguranței online. Acest parteneriat va permite tot mai multor seniori să dobândească competențe digitale esențiale pentru utilizarea tehnologiei cu încredere, autonomie și siguranță în activitățile de zi cu zi. De asemenea, persoanele vârstnice vor beneficia de sprijin și încurajare în comunitățile lor, astfel încât să poată învăța și exersa aceste abilități cu succes.

Hi Digital este un program gratuit de învățare non-formală destinat persoanelor cu vârsta peste 65 de ani, având scopul de a facilita integrarea seniorilor în mediul digital. Proiectul urmărește să consolideze nivelul de încredere și competențele digitale ale celor care prezintă risc de izolare sau vulnerabilitate într-o societate caracterizată de progres tehnologic rapid. Anul trecut, peste 8.000 de seniori din România au beneficiat de îndrumare digitală prin această inițiativă. În prezent, programul Hi Digital se desfășoară în România, Anglia, Cehia, Irlanda, Luxemburg și Olanda.

Despre Fundația Vodafone 

De 28 de ani, punem la un loc resursele noastre și ale partenerilor noștri pentru ca împreună să construim proiecte incluzive și durabile. Apelăm la tehnologie și la inovație socială și investim în dezvoltarea comunităților defavorizate din România. Modernizăm secții de terapie intensivă neonatală și susținem programe de educație digitală care pregătesc copii și tineri pentru meseriile viitorului și ajută vârstnicii să nu se simtă excluși într-o lume tot mai digitalizată. Ne implicăm în acțiuni de combatere a violenței domestice și a fenomenului de bullying. Din aprilie 2016, alături de celelalte fundații Vodafone din întreaga lume, am îmbunătățit viața a peste 305 de milioane de persoane. Suntem o organizație neguvernamentală românească înființată în 1998, cu statut caritabil, distinctă și independentă de operațiunile comerciale ale companiei Vodafone România. Mai multe detalii despre programele noastre se regăsesc pe www.fundatia-vodafone.rohttp://jurnaldebine.fundatia-vodafone.ro/ și www.facebook.com/fundatiavodafone.

Despre Raiffeisen Bank România

Raiffeisen Bank, bancă universală de top, cu capitalizare și lichiditate solide activează pe piața bancară din România deservind aproximativ 2,3 milioane de clienți, persoane fizice și juridice.

De peste 25 de ani, Raiffeisen Bank susține mediul economic din România, oferind produse și servicii financiare dezvoltate pentru a acoperi nevoile clienților. Având ca principiu fundamental responsabilitatea, contribuim la dezvoltarea societății prin finanțarea economiei reale și sustenabile. Totodată, suntem implicați în comunitate, prin susținerea a 5 piloni de dezvoltare: stil de viață sustenabil și sănătos, transformarea sustenabilă a afacerilor, dezvoltarea competențelor pentru viitor, artă și cultură românești, diversitate și incluziune.  www.raiffeisen.ro

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