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Comunicat: ZERO COMPROMISURI: o campanie pentru prevenirea accesului minorilor la produse din tutun și nicotină

Comunicat: ZERO COMPROMISURI: o campanie pentru prevenirea accesului minorilor la produse din tutun și nicotină
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ZERO COMPROMISURI: o campanie pentru prevenirea accesului minorilor la produse din tutun și nicotină inițiată de ANPC, Asociația Municipiilor din România, Philip Morris România, HORA și Mega Image.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Asociația Municipiilor din România (AMR), Philip Morris România, HORA – Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România – și Mega Image au lansat campania ZERO COMPROMISURI, o inițiativă de educare și conștientizare care își propune să prevină accesul minorilor la produse din tutun și nicotină și să promoveze responsabilitatea comună în protejarea acestora, în acord cu obiectivele de protejare a minorilor și cu procesul de revizuire a cadrului legislativ al UE privind produsele din tutun și nicotină.

Campania pornește de la o realitate îngrijorătoare: 64,6% dintre români cred că legislația care interzice accesul minorilor la aceste produse este aplicată în mică măsură sau deloc, arată un sondaj INSCOP Research realizat în aprilie 2026. În același timp, cadrul legal nu este întotdeauna suficient de bine cunoscut, verificarea vârstei nu este încă percepută ca o practică obișnuită, iar responsabilitatea de a limita accesul minorilor revine tuturor actorilor implicați.

Mesajul campaniei este unul ferm: protejarea minorilor nu este negociabilă, iar verificarea actului de identitate trebuie să fie asumată ca un act de normalitate. „Protejarea minorilor trebuie să rămână o prioritate clară și constantă. Respectarea legii privind interzicerea vânzării produselor din tutun și nicotină către minori nu este opțională.”, a declarat Csaba Lajos Bekesi, președinte ANPC.

Odată cu lansarea campaniei, partenerii au prezentat și platforma ZeroCompromisuri.ro, care reunește informații despre cadrul legal, responsabilitățile comercianților, măsurile de prevenire și rolul pe care îl poate avea fiecare în protejarea minorilor. Comunitățile locale au, la rândul lor, un rol important în consolidarea unor norme sociale care să descurajeze accesul minorilor la astfel de produse, a subliniat Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte al AMR și primar al municipiului Galați, care a vorbit despre nevoia de informare, responsabilitate și colaborare între autorități, mediul privat și societate. „Comunitățile locale au un rol important în consolidarea unor norme sociale care protejează minorii. Prin informare, responsabilitate și colaborare între autorități, mediul privat și societate, putem contribui la un comportament firesc și consecvent de respectare a legii.”

Legislația din România interzice vânzarea produselor din tutun și nicotină către persoanele sub 18 ani, precum și livrarea acestora prin sisteme automatizate de tip locker sau easybox. Nerespectarea obligațiilor privind verificarea vârstei, atât în magazinele fizice, cât și în mediul online și la livrare, atrage sancțiuni severe atât pentru comercianți, cât și pentru vânzători, persoane fizice.

ZERO COMPROMISURI pune accent nu doar pe aplicarea legii, ci și pe prevenire: reguli clare pentru partenerii comerciali, training pentru personalul de vânzări, verificarea vârstei în online, măsuri suplimentare la livrare, monitorizare constantă și audituri periodice, măsuri concrete implementate de Philip Morris România deja. „Produsele din tutun și nicotină sunt destinate exclusiv adulților, iar protejarea minorilor reprezintă o responsabilitate colectivă, a industriei, a comercianților, a autorităților și a societății. La Philip Morris România, susținem fără echivoc politica de toleranță zero față de accesul minorilor la produse din tutun și nicotină.”, a declarat Carmina Fusté, director general, Philip Morris România.

La rândul său, Ion Biriș, vicepreședinte HORA, a adăugat: „Comercianții și operatorii din industria ospitalității au responsabilitatea de a aplica legea consecvent și fără excepții. Verificarea vârstei trebuie să fie o practică normală, nu o situație excepțională, iar această campanie ajută la consolidarea unui standard clar de responsabilitate.

Bogdan Biță, Legal Director Mega Image, a vorbit despre rolul retailului: „Noi, la Mega Image, privim dincolo de sfera retailului și ne propunem ca, alături de partenerii, de furnizorii și de clienții noștri să construim veritabile comunități. În această viziune privind misiunea noastră, protejarea minorilor nu este doar o obligație legală, ci o datorie morală pe care ne-o asumăm zi de zi. Susținem cu fermitate orice inițiativă de interzicere a vânzării și consumului de tutun de către minori și în mod concret investim constant în instruirea echipelor noastre pentru efectuarea de controale riguroase dar și în tehnologie care să prevină erorile umane.”

Mai multe informații despre campanie și măsurile de limitare a accesului minorilor la produsele din tutun și nicotină sunt disponibile pe platforma ZeroCompromisuri.ro.

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