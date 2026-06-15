Mediafax își extinde prezența internațională și lansează Mediafax Spania, prima platformă de știri dedicată comunității românești din Spania

Mediafax, prima agenție de presă independentă din România și unul dintre cele mai puternice branduri media din spațiul românesc, anunță lansarea Mediafax Spania (www.mediafax.es), o nouă platformă editorială dedicată românilor din Spania și, în perspectivă, întregii diaspore românești.

Prin acest proiect, Mediafax își propune să creeze o punte informațională între românii stabiliți în afara granițelor țării și publicul din România, oferind conținut relevant, actual și echilibrat, construit în jurul preocupărilor, oportunităților și provocărilor cu care se confruntă comunitățile românești din străinătate.

Mediafax Spania va funcționa ca o platformă editorială independentă din punct de vedere politic și va aborda teme de interes pentru românii din Spania, de la actualitate, economie și legislație, până la educație, integrare socială, antreprenoriat, cultură și povești de succes ale comunității românești.

Noua platformă va avea o misiune dublă: pe de o parte, să ofere informații relevante și utile românilor care trăiesc și lucrează în Spania, iar pe de altă parte, să aducă în atenția publicului din România temele, preocupările și perspectivele diasporei românești dar și pentru a îndruma românii din țară cu informații relevante legate de Spania în cazul că doresc în viitor să se mute, să cumpere o proprietate sau pur și simplu să aibă o ședere prelungită de tipul celor muncă la distanță.

„Lansarea Mediafax Spania reprezintă un pas firesc în dezvoltarea brandului Mediafax și în consolidarea legăturii dintre România și comunitățile românești din afara țării. Ne dorim să construim o platformă credibilă, relevantă și apropiată de nevoile românilor din diaspora, oferindu-le informații de încredere și un spațiu în care vocea lor să fie auzită”, se arată în strategia editorială a proiectului.

Prin această inițiativă, Mediafax își extinde misiunea jurnalistică dincolo de granițele României și își reafirmă angajamentul față de furnizarea unei informări profesioniste, independente și relevante pentru publicul român, indiferent de locul în care acesta trăiește.

Campania de lansare — „Acasă oriunde ai fi”

Odată cu lansarea platformei, Mediafax Spania debutează și cu o campanie de comunicare sub semnul mesajului „Acasă oriunde ai fi” — o declarație adresată direct românilor care trăiesc între două lumi, două țări și două seturi de realități cotidiene.

Campania pornește de la o observație simplă: românii din Spania nu au plecat. Sunt prezenți constant în cele două țări. Plătesc taxe în două țări, gândesc în două limbi și au nevoie de o sursă de informație care să înțeleagă această existență dublă — fără să o simplifice și fără să o ignore.

„Acasă oriunde ai fi” este o poziționare editorial iar Mediafax Spania este construit pentru a fi util în ambele sensuri: românii din Spania înțeleg ce se întâmplă acasă și cum îi afectează, iar românii din România află ce înseamnă să trăiești, să muncești și să construiești în Spania.

Campania va fi prezentă pe toate platformele de social media — Facebook, TikTok, Instagram, YouTube — precum și în inventarul editorial al trustului ARCMEDIA.

Prin această inițiativă, Mediafax își extinde misiunea jurnalistică dincolo de granițele României și își reafirmă angajamentul față de furnizarea unei informări profesioniste, independente și relevante pentru publicul român, indiferent de locul în care acesta trăiește.

Despre Mediafax

Fondată în 1991, Mediafax este prima agenție de presă independentă din România și unul dintre cele mai cunoscute branduri media din țară. De-a lungul celor peste trei decenii de activitate, Mediafax a furnizat informații, analize și conținut jurnalistic pentru milioane de cititori și pentru numeroși parteneri media și instituționali din România și din străinătate.

Date de contact

Mediafax Spania

Website: www.mediafax.es

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