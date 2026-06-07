Spectacol caritabil la Constanța pentru dotarea Secției Spital Recuperare Neuropsihomotorie Copii a Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol

Duminică, 7 iunie 2026. Fundația Scheherazade a organizat sâmbătă, 6 iunie, începând cu ora 10 , în Parcul Arheologic din Constanța, un eveniment caritabil pentru strângerea de fonduri destinate modernizării Secției Spital Recuperare Neuropsihomotorie Copii a Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol, singurul centru balnear de acest tip din România. Aproximativ 500 de persoane au participat la spectacolele de dans, animație și magie alături de o parte dintre copiii internați în sanatoriu și de invitați surpriză.

Copiii au avut parte de un program artistic complet: un grup de dansuri moderne al Ansamblului Folcloric Profesionist „Brâulețul” Constanța, animatori de la Maxiparty, un magician de la Aqua Park Eforie Nord și o reprezentație a Teatrului pentru copii și tineret “Căluțul de Mare”.

Evenimentul a beneficiat de sprijinul Primăriei Municipiului Constanța, al Consiliului Județean Constanța, al Primăriei Orașului Techirghiol și al Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol. Sponsorii zilei au fost Mega Image, Aqua Carpatica, Alka, Poly Ford, Atelierul Madlenne.

Evenimentul de la Constanța face parte din campania „Life@Teki”, prin care Fundația Scheherazade strânge fonduri pentru dotarea cu echipamente specializate a Secției Spital Recuperare Neuropsihomotorie Copii din Techirghiol. Sanatoriul tratează anual aproximativ 1.500 de copii cu afecțiuni cronice și dizabilități severe, combinând resursele naturale ale lacului Techirghiol cu tehnologii moderne de recuperare.

Proiectul vizează echiparea noii clădiri de cazare cu mobilier și paturi pentru minimum 51 de locuri, achiziționarea unui sistem RMN deschis dedicat copiilor, modernizarea stației de pompare a apei din lac și reechiparea completă a bucătăriei. Lansat oficial în martie 2026, proiectul a primit susținerea autorităților centrale și locale din România, precum și a Ambasadorului Regatului Unit în România, ES Giles Portman.

Evenimentul se adresează și copiilor cu picior strâmb congenital și are ca parteneri Secția de ortopedie și chirurgie pediatrică a Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Andrei” din Constanța, prin prezența medicilor specialiști ai secției.

Companiile, fundațiile și donatorii individuali pot contribui în conturile dedicate ale Fundației Scheherazade, cu mențiunea „Life@Teki”.

Banca Română de Dezvoltare

RON – RO91BRDE445SV83423184450

EUR — RO79BRDE445SV83423424450

Fundația Scheherazade este o organizație non-guvernamentală cu sediul în București, implicată în sprijinirea comunităților vulnerabile afectate de calamități sau crize umanitare. De-a lungul anilor, fundația a coordonat campania de renovare a Spitalului „Marie Curie” din București, a Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași prin proiectul „Copiii fac bine”, a Ambulatoriului pentru copiii din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Andrei” din Constanța, precum și distribuirea de ajutoare umanitare către zone sinistrate din România, mobilizând parteneri din sectorul privat, companii internaționale și donatori individuali.