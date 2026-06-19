Vali Sepi a murit la 80 de ani. Era cunoscut drept „căprarul” trupei Phoenix.

Vali Sepi a murit la 80 de ani

Vali Sepi, unul dintre membrii importanți ai legendarei trupe Phoenix, a murit la 80 de ani. Vestea tristă a fost anunțată de Dorel Săndesc, managerul Spitalului Județean Timișoara.

În mesajul său, medicul Dorel Săndesc l-a descris pe Vali Sepi drept „o forță a naturii și a artei”, prieten apropiat al lui Nicu Covaci, dar și un „cetățean și aventurier al lumii”.

„Cu sufletul îndurerat anunț plecarea dintre noi în această dimineață a celui ce a fost și va rămâne marele Vali Sepi. O forță a naturii și a artei, membru al trupei Phoenix, prieten bun al lui Nicu Covaci, artist plastic de renume internațional, cetățean și aventurier al lumii, Vali Sepi a plecat așa cum s-a rugat: «să mă ia Dumnezeu la El brusc, fără durere». A plecat către ANOTHER PLACE, cum scrie pe tricoul pe care îl purta la ultima noastră întâlnire, acum două săptămâni, fericiți împreună, după Caravana Medicală de la Parta. Drum bun, dragă prietene!”, a transmis dr. Dorel Săndesc.

Cine a fost Vali Sepi

Vali Sepi a contribuit nu doar ca percuționist, dar și ca scenograf și grafician la succesul formației Phoenix.

Supranumit „căprarul de la Phoenix”, Sepi a fost membru al trupei în anii 1970 și a dezvoltat identitatea vizuală a grupului.

Numele său este legat de „capra” care a devenit simbol al etapei etno-rock a Phoenix-ului.

Instrumentele de percuție realizate de Vali Sepi – capre din lemn și tobe din piele – au devenit parte a imaginii mitice a trupei, aducându-i porecla de „căprarul din Phoenix”.

Vali Sepi s-a definit în esență ca un artist plastic. A lucrat în pictură, desen, sculptură, design și a avut expoziții atât în țară, cât și peste hotare.

A locuit o perioadă în Singapore, mai transmite radioromaniacultural.ro.

Sursa foto: Facebook / Vali Sepi și Dorel Săndesc