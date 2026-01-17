Prima pagină » Actualitate » Cercetătorii din Singapore arată cum ecranele dăunează creierului bebelușilor

Cercetătorii din Singapore arată cum ecranele dăunează creierului bebelușilor

17 ian. 2026, 11:47, Actualitate
Cercetătorii din Singapore arată cum ecranele dăunează creierului bebelușilor

Timpul petrecut în fața ecranelor accelerează semnificativ specializarea creierului copiilor pentru percepția vizuală. Dar le afectează și flexibilitatea, rezistența și gândirea complexă, potrivit unui studiu amplu care a urmărit copiii timp de mai bine de un deceniu. Există, de asemenea, modalități de a compensa supraspecializarea creierului timpuriu.

Analiza a fost făcută de un grup de neurocercetători din Singapore care au urmărit un grup de 168 de copii de la copilărie până la începutul adolescenței timp de mai bine de zece ani.

Autorii subliniază că în perioada fragedă, creierul copiilor este cel mai sensibil la stimulii externi. Mai mult, părinții îi pot controla, ceea ce nu mai este posibil de la vârsta școlară.

Primii ani cruciali

Cercetătorii au examinat copiii de la început până la vârsta de treisprezece-paisprezece ani folosind o varietate de metode. Printre altele, au efectuat scanări cerebrale de trei ori pe parcursul studiului folosind cea mai avansată și sensibilă tehnologie disponibilă, și anume imagistica prin rezonanță magnetică funcțională. Aceste teste au avut loc când copiii aveau patru ani și jumătate, șase și șapte ani și jumătate. Datorită acestui fapt, neurologii au văzut cum s-au dezvoltat rețelele cerebrale în timp.

S-a demonstrat că acei copii care au petrecut mai mult timp în fața ecranelor în timpul copilăriei (până la vârsta de doi ani în cadrul studiului) au prezentat o maturizare accelerată a rețelelor cerebrale responsabile de procesarea vizuală și controlul cognitiv.

Cercetătorii cred că acest lucru se poate datora stimulării senzoriale intense pe care o oferă ecranele. Autorii spun că este de remarcat faptul că timpul petrecut în fața ecranelor, măsurat la vârstele de trei și patru ani, nu a arătat aceleași efecte, subliniind de ce copilăria este o perioadă deosebit de sensibilă.

„Maturarea accelerată apare atunci când anumite rețele cerebrale se dezvoltă prea rapid, adesea ca răspuns la condiții adverse sau la alți stimuli”, explică autorii într-un comentariu. „În timpul dezvoltării normale, rețelele cerebrale se specializează treptat în timp. Cu toate acestea, la copiii care petrec mult timp uitându-se la ecrane, rețelele care controlează vederea și funcțiile cognitive s-au specializat mai repede decât au dezvoltat conexiunile eficiente necesare pentru gândirea complexă”, notează ei.

Deși dezvoltarea mai rapidă a unor centre poate părea pozitivă, prea multă specializare este un avertisment, potrivit autorilor studiului: „Aceasta poate limita flexibilitatea și rezistența creierului, ceea ce duce la o capacitate mai mică de adaptare a copilului mai târziu în viață.”

Confirmat prin experimente

Și pentru că cercetătorii singaporezi au testat aceste semne de avertizare, acum știu cum arată astfel de efecte asupra creierului copilului. „Această specializare prematură a avut consecințe: copiii cu aceste rețele cerebrale alterate au avut nevoie de mai mult timp pentru a lua decizii în timpul sarcinilor cognitive la vârsta de 8,5 ani, indicând o eficiență sau o flexibilitate cognitivă redusă. Cei care au luat decizii mai lent au prezentat simptome de anxietate mai ridicate la vârsta de 13 ani”, au spus cercetătorii.

„Rezultatele sugerează că expunerea la ecrane în timpul copilăriei poate avea efecte care se extind dincolo de copilăria timpurie și pot modela dezvoltarea creierului și comportamentul mulți ani mai târziu”, afirmă ei.

În același timp, însă, oamenii de știință au descoperit și mecanisme care previn sau compensează această degradare a personalității copiilor. Într-un studiu similar publicat într-o altă revistă științifică, aceeași echipă a descris că timpul petrecut în fața ecranelor în copilărie este asociat cu modificări ale rețelelor cerebrale care controlează reglarea emoțională, dar că cititul împreună cu copiii de către părinți poate echilibra unele dintre aceste modificări ale creierului.

Copiii ai căror părinți le citeau frecvent la vârsta de trei ani au avut asocieri semnificativ mai mici între timpul petrecut în fața ecranelor în copilărie și schimbările în dezvoltarea creierului. Cercetătorii sugerează că cititul împreună poate oferi o experiență interactivă mai bogată, care lipsește din vizionarea pasivă a ecranelor, inclusiv interacțiunea cu ceilalți, expunerea la limba maternă și legătura emoțională cu părintele.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Care sunt cele 3 luni din an în care se nasc cei mai inteligenți copii, potrivit oamenilor de știință

Recomandarea video

Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Cancan.ro
Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe greii de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Proiectele majore care dinamizează vestul României în 2026. Investițiile în energie, căi ferate și autostrăzi, la final
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Cancan.ro
Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026!
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Exercițiile fizice pot încetini sau chiar inversa „vârsta creierului”, relevă un nou studiu
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan a fost salvat de furia protestatarilor din Botoșani de SPP. Premierul a fugit pe ușa din spate a primăriei
13:40
Ilie Bolojan a fost salvat de furia protestatarilor din Botoșani de SPP. Premierul a fugit pe ușa din spate a primăriei
SPORT De ce a plecat Iliev de la UTA și a semnat cu Rapid. Programul meciurilor etapei 22
13:28
De ce a plecat Iliev de la UTA și a semnat cu Rapid. Programul meciurilor etapei 22
VIDEO Prima reacție a lui Trump după ce Zelenski a fost de acord cu propunerea lui de încetare a focului din mai 2025: „Premiul Nobel pentru tine”
13:25
Prima reacție a lui Trump după ce Zelenski a fost de acord cu propunerea lui de încetare a focului din mai 2025: „Premiul Nobel pentru tine”
METEO ANM, informare meteorologică de ultimă oră și prognoză specială pentru București
13:18
ANM, informare meteorologică de ultimă oră și prognoză specială pentru București
FLASH NEWS Avocatul Toni Neacsu: „Cele 2 tabere din Curtea Constituțională s-au împăcat pentru că prin expertizele depuse la dosar s-a dovedit ca Guvernul și Ilie Bolojan i-au mințit”. Ce arată documentele
12:54
Avocatul Toni Neacsu: „Cele 2 tabere din Curtea Constituțională s-au împăcat pentru că prin expertizele depuse la dosar s-a dovedit ca Guvernul și Ilie Bolojan i-au mințit”. Ce arată documentele
ULTIMA ORĂ Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, acuză: ”A fost o revoltă americană. Americanii au plănuit-o. Președintele SUA este un criminal”. Care este situația în Iran
12:48
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, acuză: ”A fost o revoltă americană. Americanii au plănuit-o. Președintele SUA este un criminal”. Care este situația în Iran

Cele mai noi

Trimite acest link pe