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Accident în lanț pe autostrada A1. Cinci mașini implicate, 12 persoane afectate și șapte victime transportate la spital

Elena Popescu
Accident în lanț pe autostrada A1. Cinci mașini implicate, 12 persoane afectate și șapte victime transportate la spital
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Un accident rutier în lanț în care au fost implicate cinci autovehicule s-a produs în noaptea de joi spre vineri, pe autostrada A1, în județul Arad.

Accidentul a avut loc în jurul orei 01:00, la kilometrul 530 al autostrăzii A1. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Arad, în evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme și două autoutilitare. Șapte persoane au fost transportate la spital, după ce au avut nevoie de îngrijiri medicale.

În total, în cele cinci vehicule se aflau 12 persoane, dintre care șapte au avut nevoie de asistență medicală.

Șapte persoane au fost transportate la spital. Care este starea victimelor

În urma accidentului, echipajele medicale au evaluat persoanele implicate și au decis transportarea a șapte dintre acestea la spital, pentru investigații și îngrijiri suplimentare. Din fericire, toate victimele erau conștiente și cooperante în momentul intervenției. Printre persoanele rănite nu se aflau copii.

”În accident au fost implicate 12 persoane, dintre care 7 au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale suplimentare, toate cele 7 victime fiind conștiente și cooperante. Printre victime nu s-au aflat minori”, a transmis ISU Arad.

La locul accidentului au fost mobilizate echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad. Salvatorii au intervenit cu o autospecială de intervenție, două ambulanțe SMURD și o autospecială destinată transportului personalului și victimelor multiple.

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