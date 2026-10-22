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Atac sângeros asupra aeroportului saudit din Dammam: bilanțul victimelor se ridică la un mort și opt răniți. Cine se află în spatele loviturii

Aeroportul Internațional Regele Fahd - Foto: X/@YemenOnlineinfo
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Un atac asupra Aeroportului Internațional Regele Fahd din Dammam, unul dintre principalele noduri aeriene din estul Arabiei Saudite, a provocat moartea unei persoane și rănirea altor opt, potrivit unui comunicat transmis miercuri, 21 octombrie, de Autoritatea Generală pentru Aviație Civilă (GACA).

„Un atac a vizat Aeroportul Internațional King Fahd din Dammam”, a transmis Autoritatea Generală pentru Aviație Civilă din Arabia Saudită, într-o declarație publicată pe platforma X.

Instituția a confirmat că persoana decedată era rezidentă în Arabia Saudită, fără să ofere informații despre identitatea sau naționalitatea acesteia. Nici în cazul celor opt răniți nu au fost comunicate detalii privind starea de sănătate, potrivit Al Jazeera.

Sursa video – X/@Farahkaz19

Circumstanțele atacului rămân neclare. Autoritățile saudite nu au precizat ce tip de armament a fost utilizat, dacă infrastructura aeroportuară a suferit pagube sau dacă traficul aerian a fost afectat.

Aeroport strategic dintr-o regiune esențială pentru industria petrolieră

Aeroportul Internațional Regele Fahd deservește orașul Dammam și localitățile din Provincia de Est, una dintre cele mai importante regiuni economice ale Arabiei Saudite.

Zona găzduiește infrastructuri majore de producție și procesare a petrolului, precum și instalații energetice de importanță strategică pentru economia regatului.

Atacul intervine într-un climat regional tensionat, marcat de preocupări tot mai mari privind securitatea infrastructurii civile și a obiectivelor strategice.

Arabia Saudită s-a confruntat în trecut cu atacuri ale grupării houthi și tentative de atac asupra unor instalații energetice și a altor obiective sensibile, incidente care au evidențiat vulnerabilitatea infrastructurii critice în fața amenințărilor de securitate.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit public vreo legătură între atacul de la Dammam și incidentele anterioare.

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