Londra intervine în războiul dintre Arabia Saudită și rebelii Houthi. Marea Britanie trimite avioane de luptă Eurofighter Typhoon și consilieri militari în sprijinul Riadului

Marea Britanie a anunțat marți că va trimite avioane de vânătoare Eurofighter Typhoon pentru a desfășura misiuni defensive de protejare a Arabiei Saudite împotriva atacurilor cu drone și rachete lansate de rebelii Houthi. Avioanele vor avea doar un rol defensiv și nu vor fi folosite pentru atacuri asupra rebelilor din Yemen. De asemenea, pe lângă avioanele militare, Londra va desfășura și sprijin logistic prin aeronave de realimentare și consilieri militari.

Marea Britanie va efectua „misiuni defensive de contracarare aeriană” folosind avioane de vânătoare Typhoon ale Forțelor Aeriene Regale pentru a proteja orașele și infrastructura critică din Arabia Saudită, a anunțat marți Ministerul Apărării într-un comunicat.

În ultima lună, rebelii Houthi și-au intensificat atacurile asupra Arabiei Saudite, unde au lansat rachete balistice și drone asupra infrastructurilor cheie, inclusiv asupra instalațiilor petroliere și aeroporturilor.

Regatul Unit oferă deja sprijin pentru realimentare aer-aer Arabiei Saudite și a desfășurat echipamente de apărare aeriană și personal britanic pentru a ajuta la protejarea regatului, a declarat reporterilor un purtător de cuvânt al Downing Street.

De asemenea, purtătorul de cuvânt a declarat că avioanele Eurofighter Typhoon vor intercepta rachetele și dronele lansate împotriva Arabiei Saudite și nu vor efectua atacuri ofensive în Yemen.

Conflictul s-a intensificat de când Houthii au anunțat în iulie că vor viza navele saudite din Marea Roșie, precum și infrastructura din interiorul regatului, în urma unui atac saudit asupra aeroportului controlat de Houthii din capitala Yemenului, Sana’a.

Houthi și-au intensificat atacurile în ultimele săptămâni și au lansat atacuri repetate asupra Aeroportului Internațional Regele Khalid din Riyadh, unde peste 18 persoane au fost ucise iar aproximativ 300 au fost rănite, devenind cel mai sângeros atac asupra Arabiei Saudite din ultimul deceniu.

„Atacurile continue ale houthilor asupra aliatului nostru, Arabia Saudită, sunt absolut detestabile”, a declarat secretarul britanic al Apărării, Wes Streeting, într-un comunicat. „În special, vizarea aeroportului din Riyadh arată până unde vor houthii să escaladeze situația din regiune”.

În septembrie, gruparea rebelă aliată cu Iranul a lansat o ofensivă fulger pe coasta de vest a Yemenului, unde a cucerit teritorii cheie, inclusiv punctul de blocare maritim Bab al-Mandeb de la Marea Roșie, extinzând potențial influența Teheranului asupra unui alt coridor comercial pentru comerțul mondial.

Forțele guvernamentale din Yemen au lansat, împreună cu sprijinul aerian al Arabiei Saudite, o contraofensivă pentru a recuceri acest teritoriu pierdut. În ciuda unei campanii intense de atacuri aeriene și a unei ofensive terestre de amploare, rebelii Houthi au păstrat controlul asupra unor locații cheie și au continuat să lanseze rachete și drone asupra adversarilor lor.