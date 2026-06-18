Bricul Mircea va defila la ziua SUA. Velierul, vedetă la o impresionantă regată peste Atlantic

La al patrulea marș transatlantic, nava școală Mircea va participa vineri, 19 iunie, la o impresionantă paradă a velierelor în Norfolk, Statele Unite ale Americii. Potrivit Jurnalului de bord prezentat pe Facebook, nava școală velierul a ancorat miercuri dimineață în golful Lynnhaven, la doar câteva mile de portul de destinație.

Jurnal de bord

Conform cadeților, sosirea în zona de ancoraj a oferit echipajului un tablou impresionant.

„Din cele 32 de mari veliere participante la evenimentul SAIL 250 din Virginia, numeroase nave au ajuns deja în golful din apropierea orașului Norfolk, transformând orizontul într-o adevărată expoziție plutitoare. Veliere de toate dimensiunile, provenite de pe mai multe continente, alcătuiesc un peisaj rar întâlnit chiar și pentru marinarii cu experiență”, se arată în Jurnalul de bord.

Echipajul a frecat puntea

Echipajul de pe nava „Mircea” a executat curățenia generală a navei, a spălat punțile exterioare și a asigurat velele pentru a preveni eventualele deteriorări cauzate de vântul puternic prognozat în ziua următoare.

În următoarele zile, velierul-simbol al Forțelor Navale Române va reprezenta România în cadrul celui mai important eveniment maritim al anului.

Primul moment de referință va avea loc vineri, 19 iunie, când „Mircea” va participa la impresionanta paradă a velierelor, înainte de a-și ocupa locul la cheu și de a primi vizitatorii în portul Norfolk.

„Ambasadorul Onorific în Serviciul României”

Marșul transatlantic al navei Mircea a început la mijlocul lunii aprilie. Este vorba de un voiaj de 5 luni și de o călătorie de peste 14.000 de mile marine.

Velierul, ce poartă titlurile de „Ambasador Onorific în Serviciul României” și de „Ambasador al României sustenabile” a făcut sau va face escale în 15 porturi din Italia, Spania, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Puerto Rico, Canada, Tunisia, Grecia și Turcia.

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