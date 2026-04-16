La aniversarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii, portul New York va găzdui o adunare cu cea mai mare flotilă de veliere din întreaga lume organizată vreodată. Invitat la acest eveniment istoric, velierul Mircea, nava-școală a României, a plecat din portul Constanța către New York.

Joi 16 aprilie, atașatul naval al Ambasadei SUA în România, comandorul Justin Dargan, a participat la ceremonia de la Constanța care a marcat plecarea navei Mircea în traseul său internațional. Călătoria este programată între 16 aprilie – 16 septembrie. În cadrul acesteia, velierul va opri în 5 porturi americane: Miami, Norfolk, Baltimore, New York și Boston.

Mesajul ambasadorului SUA în România

„Pe măsură ce America se pregătește să celebreze cea de-a 250-a sa aniversare, așteptăm cu nerăbdare să întâmpinăm nava “Mircea” și echipajul său în Statele Unite pentru această sărbătoare istorică”, a declarat ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg (foto).

„Participarea României la inițiativa Freedom 250 subliniază puterea durabilă a parteneriatului nostru și a patrimoniului nostru maritim comun, în timp ce națiunile aliate se reunesc pentru a onora angajamentul nostru față de libertate și democrație”, a mai spus Darryl Nirenberg.

Dimensiunile impresionante ale bijuteriei navale a României

Nava are 3 catarge și o lungime de aproximativ 82 metri, conform comunicatului de presă care anunță călătoria. Nava are 23 de vele, având o suprafață totală de 1.750 de metri pătrați și un echipaj format din 80–89 de membri și 120–140 de cadeți. Construită în 1938 la Hamburg, Germania, pentru Marina Română, nava Mircea participă regulat la evenimente internaționale dedicate velierelor, inclusiv la precedentele festivități OpSail din New York.

Velierul Mircea este programat să sosească la New York chiar de Ziua Independenței. Acolo, va rămâne ancorat pentru 4 zile, înainte de a porni către destinația finală, Boston. În SUA va ajunge pe 13 iunie, și va staționa, timp de peste o săptămână, între porturile Miami, Norfolk, și Baltimore. Nava va părăsi coasta americană pe data de 16 iulie 2026.

