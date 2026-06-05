Concluziile lui Cozmin Gușă, după nominalizarea lui Eugen Tomac: „Nicușor a priceput că-și poate permite (aproape) orice, joacă dur și eficient!”

Într-un editorial, Cozmin Gușă spune care sunt cele cinci concluzii pe care le are, legate de mișcările impunerii unui nou guvern.

„„Săvârșitu-s-a!”, ca să folosesc un termen ortodox, care, sigur, are o conotație pozitivă. Ei bine, prognozele de la Gold FM, din ultima lună, au fost corecte și a venit ieri Guvernul meu 2.0, cu Eugen Tomac, ce va alege o echipă de tehnocrați. În ceea ce mă privește, legat de prognoze, am greșit doar în privința numelui persoanei desemnate ca premier. Eu pariam, din diverse considerente – nu le mai reiau aici, sunteți la curent –, pe nominalizarea lui Alexandru Nazare”, își începe Cozmin Gușă pledoaria, potrivit solidnews.ro.

Cozmin Gușă face și o retrospectivă a președinților care nu au avut „Guvernul meu”, enumerându-i aici pe Ion Iliescu, Iohannis și, în cele din urmă, pe Nicușor Dan, despre care spune:

„Nicușor a priceput bine că își poate permite aproape orice, joacă dur și eficient. Și adaug faptul că, desigur, e bine asistat de către strategul său, lucru pe care l-am observat imediat după ce Nicușor Dan și-a impus voința asupra numirilor șefilor de Parchete, o lovitură fără de care nu putea să facă ce-a făcut ulterior”.

În continuare, Cozmin Gușă își expune cele cinci concluzii de etapă, pe care le explică, pe larg, în editorialul său.

Concluziile lui Cozmin Gușă

Prima concluzie este că: 1. Guvernul meu, al lui Nicușor Dan, e mai bun și mai sigur decât cele ale predecesorilor.

„Eugen Tomac a dovedit de-a lungul carierei sale politice că e obedient și disciplinat în relația cu șefii. N-are un partid mare care să-l poată condiționa sau susține împotriva președintelui. Sprijinul său depinde astfel strict de Nicușor Dan. Guvernul lui Nicușor Dan, dacă se confirmă numele viitorilor miniștri – nume vehiculate pe surse –, va apărea ca fiind cel mai galonat din punct de vedere profesional dintre cele precedente și, în plus, va îndeplini un deziderat al românilor sătui de politrucii partidelor, mulți proști sau hoți. Cu astfel de echipă guvernamentală, Nicușor Dan va reuși să se achite de obligațiile internaționale generate prin calitatea sa de președinte de stat, respectiv de cele subterane sau oculte, ce vin de la echipa sa de susținători nevăzuți, interni sau externi, susținători care își așteaptă răsplata și nu puteau depinde de nazurile vreunui Bolojan”, susține acesta.

Consultantul politic și jurnalistul își expune și cea de-a doua concluzie:„ Partidele sunt praf!

„Ele nu mai pot furniza resursa umană de tip profi și nici nu mai pot asigura autoritate parlamentară, după cum se vede. Ei bine, în acest context indubitabil, Nicușor Dan e chiar legitim să preia și volanul guvernării”, expune Cozmin Gușă.

Cea de-a treia concluzie este că: „Eugen Tomac e o alegere chibzuită a lui Nicușor Dan”, iar asta „nu doar din punct de vedere al celor expuse la punctul 1, dar și din perspectiva jocului geopolitic în care România, să sperăm, se va angrena în sfârșit”.

A patra concluzie a jurnalistului este că „Factorul Extern nu se mai bagă peste Nicușor Dan din punct de vedere al deciziilor interne”.

„Acest Factor Extern a priceput că matematicianul a învățat jocul și va livra ce trebuie și ce e necesar. Este un bun interlocutor din punctul lor de vedere, iar interesul MFM este să continue cu România treaba cu împrumuturile pentru profiturile mari, iar marile corporații occidentale să poată avea acces la exploatarea resurselor României, care este cea mai bogată țară din UE la acest capitol”, spune Cozmin Gușă.

Iar cea de-a cincea concluzie este despre „Votul în Parlament pentru echipa Tomac”.