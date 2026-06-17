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Crin Antonescu trage un semnal de alarmă: „Nu trebuie să cădem în nebunia susținătorilor lui Nicușor, care acum au migrat spre Bolojan”

Alexandra Anton Marinescu
Susținătorii lui Bolojan nu au nicio responsabilitate față de România. Crin Antonescu: „Nu trebuie să cădem în nebunia susținătorilor lui Nicușor, care acum au migrat spre Bolojan”
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În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a comentat dinamica internă din PNL și posibilele efecte politice ale instalării unui nou guvern. Fostul lider liberal a vorbit despre scenarii de reorganizare la nivelul partidului și despre tensiunile care pot apărea imediat după învestirea Executivului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Discuția a pornit de la o declarație citată în presă a lui Adrian Veștea. Antonescu a folosit-o ca punct de plecare pentru analiza sa privind viitorul politic al PNL.

Învestirea guvernului va declanșa mișcări interne în PNL

Fostul lider liberal a făcut referire la mesajul lui Adrian Veștea privind momentul învestirii guvernului și la semnificația politică a acestuia.

„Aș vrea ca joi, după ce este învestit guvernul, să ne putem privi în ochi.”, citează Crin Antonescu.

Acest tip de mesaj amplifică tensiunile interne și lupta pentru poziționare în interiorul PNL.

„Există un program accelerat ca până miercuri-joi să se demareze procedurile de învestire.”, afirmă Antonescu.

El consideră că formarea guvernului va avea efect direct asupra echilibrului de putere din partid.

„Ceea ce îmi întărește convingerea că Veștea merge mai departe, cu susținători minoritari.”, spune acesta.

Crin Antonescu: „S-ar putea să fie un congres la PNL”

Antonescu afirmă că instalarea guvernului va fi urmată de o perioadă de reorganizare internă în PNL.

„S-ar putea să fie un congres la PNL după aceea.”, afirmă fostul lider liberal.

Diferența dintre un guvern interimar și unul deja validat parlamentar va influența semnificativ raporturile de putere din partid.

„Una e Veștea cu mandatul la ușă și alta e Veștea cu mandatul trecut prin Parlament.”, spune acesta.

Fostul președinte al PNL a comentat și modul în care sunt gestionate crizele politice și instituționale.

„Noi nu suntem în stare să ne apărăm de o dronă. Noi nu suntem în stare să spunem adevărul despre o dronă. Pentru că altfel, cum să spun, dăm în nebunia acestor foști băsiști, foști nicușoriști care acum s-au strâns în jurul lui Bolojan și care acum au terminat cu AUR, cu Georgescu, cu extremiștii cum îi numesc ei, acum se răfuiesc cu PSD-ul, după aceea se răfuiesc și cu Nicușor Dan sau în același timp, dar ei n-au nicio răspundere.”, susține Antonescu.

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