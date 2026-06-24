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Diana Şoşoacă a obţinut unirea României cu Republica Moldova de la Camera Deputaţilor. Ce urmează acum

Luiza Dobrescu
Diana Şoşoacă a obţinut unirea României cu Republica Moldova de la Camera Deputaţilor. Ce urmează acum
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Diana Iovanovici Şoşoacă şi Grupul S.O.S au depus la Camera Deputaţilor, a doua oară, un proiect prin care se vrea legiferarea unirii României cu Republica Moldova.

Proiectul, Plx305/2026, a fost adoptat tacit şi urmează să meargă la Senat, care este şi cameră decizională, anunţă liderul partidului, Diana Şoşoacă.

„Evident este obligatoriu ca UE, ca şi USA, care sprijină această unire, să ne ajute pentru integrarea Republicii Moldova şi este momentul să primim înapoi ceea ce am dat pentru integrarea noastră, în timp ce UE integrează Ucraina pe banii statelor uniunii. În acest context, considerăm imperios necesar ca UE şi USA care au nevoie de Ucraina şi Republica Moldova să se integreze în UE și NATO, să ne ajute la unificare şi să ne ajute economic, financiar, tehnologic şi în toate modurile pentru a putea ridica economia României Reunite şi a putea face față provocărilor, astfel ca procesul de unire şi integrare într-un singur corp al Patriei Mamă să se facă pe bani europeni, acolo unde am contribuit de peste 16 ani şi am îndeplinit condiții care nu mai sunt cerute Ucrainei şi Republicii Moldova, UE si NATO solicitând integrarea de urgență fără costuri pentru Ucraina, deci trebuie acordate aceleaşi facilități şi Republicii Moldova”,  se arată, printre altele, în expunerea de motive.

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