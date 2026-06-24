Diana Iovanovici Şoşoacă şi Grupul S.O.S au depus la Camera Deputaţilor, a doua oară, un proiect prin care se vrea legiferarea unirii României cu Republica Moldova.

Proiectul, Plx305/2026, a fost adoptat tacit şi urmează să meargă la Senat, care este şi cameră decizională, anunţă liderul partidului, Diana Şoşoacă.