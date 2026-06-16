Legendele muzicii disco, Samantha Fox, Bad Boys Blue și Eruption, vin la București! Când este concertul și cât costă biletele

Pregătește-ți pantofii de dans și sclipiciul! Pe 19 septembrie 2026, Sala Palatului devine epicentrul nostalgiei retro-chic. Unul dintre cele mai electrizante concepte dedicate epocii de aur a muzicii de dans, FOREVER DISCO – THE LEGENDS TOUR, aduce pe aceeași scenă trei nume iconice care au definit sound-ul unei generații: Samantha Fox, Bad Boys Blue și Eruption.

Nu este doar un concert, ci o mașină a timpului alimentată de beat-uri legendare, energie pură și hituri care refuză să îmbătrânească. Fie că ai trăit febra anilor ’80 pe vinyl și casete, fie că ai descoperit sound-ul retro pe TikTok, acest show este și pentru tine.

„FOREVER DISCO nu este doar o succesiune de piese celebre, ci o experiență imersivă. Combinăm nostalgia anilor ’70-’80 cu o producție vizuală modernă, pentru a demonstra că muzica disco nu moare niciodată – doar devine mai cool.”

Line-up-ul care a scris istoria muzicii pop-disco

Samantha Fox – Suprema „It Girl” a anilor ’80: Direct de pe coperțile revistelor și din topurile globale, Samantha Fox vine să electrizeze publicul cu hitul nemuritor „Touch Me (I Want Your Body)”.

Bad Boys Blue – Regii Eurodance-ului: Cu un mix perfect de disco și pop, trupa care a cucerit Europa promite să ridice toată sala în picioare pe ritmurile clasicelor „You’re a Woman” și „Pretty Young Girl”.

Eruption – Vocea și groove-ul autentic: Pionierii disco-funk-ului aduc la București imnul absolut al călătoriilor muzicale: „One Way Ticket”.

Pe 19 septembrie 2026, Bucureștiul devine oficial capitala internațională a nostalgiei disco. Ia-ți prietenii, lasă-te purtat de ritm și vino să strigi: Disco is back!

Biletele de acces pot fi achiziționate acum cu o reducere de 10%, la prețuri cuprinse între 89 de lei și 405 lei. Prețul întreg al biletelor variază de la 99 lei la 450 lei.