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Legendele muzicii disco, Samantha Fox, Bad Boys Blue și Eruption, vin la București! Când este concertul și cât costă biletele

Legendele muzicii disco, Samantha Fox, Bad Boys Blue și Eruption, vin la București! Când este concertul și cât costă biletele
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Pregătește-ți pantofii de dans și sclipiciul! Pe 19 septembrie 2026, Sala Palatului devine epicentrul nostalgiei retro-chic. Unul dintre cele mai electrizante concepte dedicate epocii de aur a muzicii de dans, FOREVER DISCO – THE LEGENDS TOUR, aduce pe aceeași scenă trei nume iconice care au definit sound-ul unei generații: Samantha Fox, Bad Boys Blue și Eruption.

Nu este doar un concert, ci o mașină a timpului alimentată de beat-uri legendare, energie pură și hituri care refuză să îmbătrânească. Fie că ai trăit febra anilor ’80 pe vinyl și casete, fie că ai descoperit sound-ul retro pe TikTok, acest show este și pentru tine.

„FOREVER DISCO nu este doar o succesiune de piese celebre, ci o experiență imersivă. Combinăm nostalgia anilor ’70-’80 cu o producție vizuală modernă, pentru a demonstra că muzica disco nu moare niciodată – doar devine mai cool.”

Line-up-ul care a scris istoria muzicii pop-disco

Samantha Fox – Suprema „It Girl” a anilor ’80: Direct de pe coperțile revistelor și din topurile globale, Samantha Fox vine să electrizeze publicul cu hitul nemuritor „Touch Me (I Want Your Body)”.

Bad Boys Blue – Regii Eurodance-ului: Cu un mix perfect de disco și pop, trupa care a cucerit Europa promite să ridice toată sala în picioare pe ritmurile clasicelor „You’re a Woman” și „Pretty Young Girl”.

Eruption – Vocea și groove-ul autentic: Pionierii disco-funk-ului aduc la București imnul absolut al călătoriilor muzicale: „One Way Ticket”.

Pe 19 septembrie 2026, Bucureștiul devine oficial capitala internațională a nostalgiei disco. Ia-ți prietenii, lasă-te purtat de ritm și vino să strigi: Disco is back!

Biletele de acces pot fi achiziționate acum cu o reducere de 10%, la prețuri cuprinse între 89 de lei și 405 lei. Prețul întreg al biletelor variază de la 99 lei la 450 lei.

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