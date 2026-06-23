Midia Marine Terminal: Au fost gășiți și recuperați toți cei cinci marinari dispăruți după scufundarea remorcherului Astana în Portul Midia

Midia Marine Terminal (MMT) și ARAS Salvgae au anunțat încheierea operațiunilor de căutare și recuperare a colegilor dispăruți în urma tragediei remorcherului Astana, care s-a scufundat pe 18 martie. Trupul ultimului coleg dispărut dintre cei cinci dispăruți a fost găsit de scafandri și adus la țărm luni.

După încheierea oficială a opreațiunilor de căutare la bordul remorcherului, MMT a continuat neîntrerupt eforturile pentru găsirea colegului rămas dispărut. Remorcherul Astana s-a scufundat în dimineața zilei de 18 martie 2026, în jurul orei 08:40, în zona Portului Midia din județul Constanța, în timpul unor manevre de acostare a navei tanc Amades.

„Deși șansele erau extrem de reduse, toate echipele implicate s-au concentrat pe un singur obiectiv: să îl aducă acasă. În baza scanărilor subacvatice realizate de contractor în ultimele zile, scafandrii au reușit să îl localizeze în zona în care s-a scufundat remorcherul”.

Ca urmare a eforturilor susținute, la acest moment toți cei cinci colegi implicați în acest tragic incident au fost recuperați și redați familiilor lor. Doi dintre ei au fost recuperați imediat după producerea accidentului, alți doi după ridicarea și aducerea remorcherului la mal la finele săptămânii trecute, iar ultimul a fost găsit astăzi.

„Dorim să mulțumim autorităților și contractorului ARAS Salvage pentru profesionalismul, colaborarea și sprijinul oferite pe parcursul acestor zile dificile. Remorcherul rămâne în Dana 1 a Portului Midia, sub coordonarea organelor de anchetă. MMT va continua să acorde tot sprijinul necesar pentru investigația în curs și pentru clarificarea circumstanțelor acestui tragic eveniment”.

Midia Marine Terminal (MMT) este un operator specializat de infrastructură logistică maritimă, care furnizează servicii integrate pentru manipularea țițeiului și a produselor petroliere în regiunea Mării Negre. Înființată în 2007, compania a preluat în administrare danele din portul Midia, arată datele companiei.

Compania operează un sistem complex de terminal offshore de tip Single Point Mooring (SPM), amplasat la aproximativ 8,6 kilometri în largul Mării Negre, în zona Portului Midia. Acest terminal permite transferul direct de țiței între nave de mare capacitate (între 60.000 și 165.000 TDW) și facilități de stocare onshore, printr-un sistem de conducte submarine și terestre cu o lungime totală de peste 10 kilometri.