(P) Greșeala pe care o fac mulți români când lucrează la laptop, fără suport: cum poate afecta postura

Specialiștii în medicină ocupațională și kinetoterapeuți avertizează că poziția aparent confortabilă adoptată de milioane de oameni este una dintre cele mai dăunătoare obiceiuri.

De ce este laptopul, prin design, un instrument ergonomic deficitar

Construcția compactă a laptopului este ideală pentru mobilitate, dar creează o problemă fundamentală: dacă ecranul se află la înălțimea corectă pentru ochi, tastatura va fi prea sus pentru încheieturi și invers. Nu există o poziție neutră în care ambele componente să fie simultan corecte din punct de vedere postural.

Rezultatul direct este că utilizatorul va inclina capul în față sau în jos pentru a vedea ecranul, o postură pe care specialiștii o numesc forward head posture. Studiile biomedicale arată că pentru fiecare 2,5cm în care capul avansează față de linia neutră a coloanei, presiunea exercitată asupra vertebrelor cervicale crește semnificativ. La o înclinare de 45 de grade, greutatea percepută a capului poate ajunge la echivalentul a 22 de kilograme – față de 4,5-5,5 kilograme în poziție neutră.¹

Ce se întâmplă în corp după ore de lucru incorect

Durerea de ceafă, tensiunea în umeri și senzația de oboseală vizuală sunt primele semnale. Poate apărea și sindromul de tunel carpian, cifoza cervicală sau lombalgii cronice.

Mușchii trapezi și cei ai cefei sunt suprasolicitați constant când plecăm capul și intră într-o stare de contracție cronică² care generează dureri difuze care se extind uneori spre zona temporală (tâmple) sau mandibulară.

Soluția pe care o ignorăm: ridicarea ecranului la nivelul ochilor

Un mod eficient de a atinge această înălțimea optimă a ecranului când lucrezi de pe laptop este utilizarea unui suport laptop, combinat cu o tastatură separată și un mouse. Suportul ridică ecranul la înălțimea corectă, permițând în același timp ca mâinile să rămână relaxate, cu coatele la 90 de grade.

Rolul unui scaun ergonomic de birou în ecuația posturală

Suportul pentru laptop rezolvă problema ecranului, dar postura corectă de la modul în care stăm pe scaun. Un scaun ergonomic birou bine reglat asigură suport lombar activ, menține bazinul în poziție neutră și permite picioarelor să stea cu tălpile lipite pe podea, cu genunchii la un unghi de aproximativ 90 de grade.

De ce contează echipamentul ergonomic la nivel de companie

Pentru managerii de achiziții și responsabilii de facility management, postura angajaților este o variabilă direct legată de productivitate și absenteism. Afecțiunile musculo-scheletale reprezintă una dintre principalele cauze de concedii medicale în rândul angajaților de birou, generând costuri indirecte semnificative.

Dotarea stațiilor de lucru cu un scaun ergonomic și un suport pentru laptopurile companiei are un raport cost-beneficiu ridicat. În plus, legislația română, Legea 319/2006, obligă angajatorii să asigure condiții ergonomice adecvate pentru angajații care lucrează la ecrane.

Întrebări frecvente:

Este suficient un suport laptop fără tastatură externă?

Ar fi incomplet. Pentru o ergonomie completă, este recomandată și o tastatură externă, astfel încât mâinile să rămână la nivelul coatelor, cu umerii relaxați. Cele două accesorii se completează reciproc.

De la câte ore pe zi devine dăunătoare postura incorectă la laptop?

Nu există un prag universal, dar specialiștii în medicina muncii consideră că expunerea zilnică de peste 4-6 ore la o postură cervicală deficitară crește semnificativ riscul de afecțiuni cronice. Efectele se acumulează în timp, motiv pentru care corectarea posturii este mai eficientă ca măsură preventivă decât terapeutică.

Scaunul ergonomic face diferența chiar și pentru cei care lucrează de acasă?

Da, poate chiar mai mult decât un birou fiindcă cei care lucrează de acasă folosesc adesea scaune de bucătărie, fotolii sau canapele – suprafețe care nu oferă niciun suport lombar activ.

Mini-rezumat

Lucrul zilnic la laptop fără echipament ergonomic adecvat supune coloana cervicală unui stres biomecanic semnificativ, cu efecte care se acumulează în timp. Ridicarea ecranului la nivelul ochilor printr-un suport de laptop dedicat, combinată cu un scaun ergonomic care asigură suport lombar activ, reprezintă soluția de bază recomandată. La nivel organizațional, investiția în ergonomia stațiilor de lucru reduce absenteismul și respectă legea în vigoare privind sănătatea angajaților.

Surse:

¹ Hansraj, K.K. (2014). Assessment of stresses in the cervical spine caused by posture and position of the head. Surgical Technology International, 25, 277–279.

² Pettman, E. citat în: Spine-Health (2018). Forward Head Posture’s Effect on the Cervical Spine.