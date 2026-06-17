(P) Societatea Infrastructură S5 S.A. a intervenit pe strada Păușa

Societatea Infrastructură S5 S.A. a intervenit pe strada Păușa pentru realizarea unor lucrări de reparații locale, necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație și pentru redarea funcționalității carosabilului.

Intervențiile efectuate au vizat remedierea punctuală a zonelor degradate, în vederea creșterii siguranței rutiere și pietonale. Chiar dacă lucrările sunt punctuale, acestea au un rol important în întreținerea infrastructurii locale și în asigurarea unui spațiu urban mai sigur și mai accesibil pentru comunitate.