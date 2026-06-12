Cum a reacționat Toni Iuruc, după ce Simona Halep a fost surprinsă în vacanță cu „Regele Mezelurilor”

Toni Iuruc a reacționat, după ce fosta sa soție, Simona Halep (34 ani), a fost surprinsă în vacanță cu Dorin Mateiu (58 ani), alias „Regele Mezelurilor”. Sportiva în vârstă de 34 de ani a fost surprinsă, recent, în compania noului ei partener, într-o vacanță în Mykonos, stațiunea preferată de multe vedete din showbizul autohton.

După un an de mariaj, Simona Halep și Toni Iuruc au decis să meargă pe drumuri separate. Divorțul a survenit în toamna lui 2022, iar actele au fost semnate la un birou notarial din zona Dorobanți, București. Odată cu trecerea anilor, cei doi foști parteneri au mers mai departe și și-au format noi legături amoroase. De pildă, sportiva în vârstă de 34 de ani a fost surprinsă într-o vacanță în Mykonos, în prezența lui Dorin Mateiu, cel supranumit „Regele Mezelurilor”. De altfel, Toni Iuruc, fostul soț al sportivei, a transmis și o primă reacție în acest sens, pentru CANCAN.

La mai bine de trei ani de la despărțirea de fostul soț, Simona Halep a fost văzută în compania lui Dorin Mateiu, în Mykonos. Cei doi au petrecut împreună și în Dubai, oraș în care omul de afaceri își petrece frecvent timpul, alimentând speculațiile privind o relație tot mai apropiată.

Ce a transmis Toni Iuruc?

La rândul său, Toni Iuruc pare să fi depășit demult despărțirea de fosta campioană. Omul de afaceri a declarat că nu este la curent cu detaliile din viața personală a Simonei Halep. Se cunoaște, de altfel, că tenismena preferă să își mențină viața privată departe de ochii celor curioși. El a menționat că nu se află în țară și nu cunoaște alte detalii. Însă, mărturisește că le transmite „numai bine”.

„Sunt plecat din țară, sunt pe barcă. Să fie sănătoasă, Doamne ajută! Le doresc numai bine! Eu sunt plecat din țară și nici nu știu ce se întâmplă. Am pus punct”, a declarat Toni Iuruc pentru CANCAN.

Sursă foto: Cancan, arhivă