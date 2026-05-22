Ce se întâmplă cu diploma de Bacalaureat, certificatele de competențe și anumite documente ale profesorilor. Guvernul a adoptat o nouă hotărâre

Diploma de Bacalaureat, certificatele de competențe, precum și anumite documente ale profesorilor vor prezenta și un cod QR. Măsura va fi valabilă începând cu anul școlar 2026-2027. Noua hotărâre de Guvern a fost adoptată pe 21 mai 2026.

Acest aspect era prevăzut, însă, chiar începând din anul școlar 2025-2026, dar a fost amânat de Guvern. În acest sens, noua decizie modifică HG nr. 30/2024 și intră în vigoare începând cu anul școlar 2026-2027.

Diploma de BAC va avea și un cod QR

Lista documentelor care vor avea și un cod QR

Documentul Guvernului arată că este modificat articolul 3 din HG nr. 30/2024, după cum urmează:

„La articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 30/2024 privind tipurile de informaţii şi formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 25 ianuarie 2024, cu modificările ulterioare, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2 ^1), cu următorul cuprins:

„(2 ^1) Prin excepție de la alin. (2), actele de studii prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. l) – o) și lit. r) – s) şi alin. (2) lit. a)- b) și lit. d) – f) urmează să conţină ca element distinctiv un cod QR începând cu anul școlar 2026-2027”, se arată în document, conform edupedu.ro.

Elevi

  • Certificatul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română (cu supliment Europass);
  • Certificatul de competență lingvistică în limba maternă (cu supliment Europass);
  • Certificatul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională (cu supliment Europass);
  • Certificatul de competențe digitale (cu supliment Europass);
  • Diploma de bacalaureat, inclusiv varianta pentru secția bilingvă francofonă, cu foaia matricolă;
  • Diploma de bacalaureat standard, cu foaia matricolă.

Profesori

  • Atestatul de echivalare;
  • Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică (pentru cadre didactice);
  • Certificatul de acordare a gradului didactic;
  • Certificatul de pregătire psihopedagogică pentru maiștri instructori și antrenori;
  • Diploma de conversie profesională (cu supliment la diplomă).

